Sissi serie tv, dov’è stata girata?/ Location tra Baviera e Lituania: i luoghi delle riprese

Le locaton della serie tv Sissi

Non c’è dubbio che tra i punti di forza della serie evento “Sissi” in onda oggi su Canale 5 vi sia l’ambientazione. Per ottenere una location quanto più fedele all’Austria del 19esimo secolo, i produttori hanno deciso di girare tra Baviera, in Germania, e paesi baltici, in particolare Lituania e Lettonia, durante i mesi estivi.

La maggior parte delle scene è stata effettuata a Vilnius, capitale della Lituania, e nei suoi dintorni. Il palazzo reale della dinastia degli Asburgo, noto anche come Hofburg, è stato rappresentato da alcuni dei luoghi più famosi di Vilnius: l’esterno della Società Filarmonica Nazionale Lituana, costruita all’inizio del XX secolo, e il XVI secolo complesso architettonico dell’Università di Vilnius, che nella mostra diventa il palazzo reale austriaco. Altre località presenti nella serie “Sissi” sono la Chiesa di San Giovanni, San Giovanni Battista e San Giovanni Apostolo ed Evangelista, l’Unione degli scrittori lituani, il monastero francescano e altre città lituane.

Sissi serie tv, dov’è ambientata la serie?

“Non è un mistero che la Lituania sia stata una scelta allettante per molti creatori di film e televisione negli ultimi anni grazie a personale altamente professionale, logistica conveniente, varie location architettoniche e incentivi fiscali per il cinema“, ha affermato Jūratė Pazikaitė, direttore dell’Ufficio cinematografico di Vilnius. “Per completare il progetto nella nostra regione e implementare le idee creative della serie, i lituani hanno collaborato con i lettoni. Sappiamo che se la prima stagione della serie sarà un successo, i tedeschi torneranno sicuramente in entrambi i paesi l’anno prossimo“. Un investimento a lungo termine, dunque, fondato sulla fiducia che la serie tv abbia tutto il potenziale per fare breccia nel pubblico, anche grazie ad un’ambientazione suggestiva. Sven Bohse, regista della serie, ha confermato a “Lithuania Tribune” che in Lituania e a Vilnius in particolare ci sono tutti gli ingredienti per lavorare bene: “È un paese molto carino, con belle città e persone. Il modo in cui le persone sono sedute fuori e l’atmosfera rilassata ovunque danno un’impressione molto piacevole. Penso che ci fossero due ragioni per cui abbiamo deciso di girare la serie qui. Uno di questi era il finanziamento del cinema. Inoltre, qui in Lituania, hai società di produzione e troupe molto esperte, splendidi edifici antichi e… cavalli: tutto ciò di cui hai bisogno per girare un film storico“.

