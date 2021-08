Sissoko alla Juventus?/ Calciomercato news, possibile lo scambio con il Tottenham

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MOUSSA SISSOKO ALLA JUVENTUS

I bianconeri stanno lavorando per sistemare l’organico entro la chiusura di questa sessione di calciomercato estivo e nelle ultime ore sembra prendere corpo l’ipotesi di vedere Moussa Sissoko alla Juventus. Centrocampista francese di origini maliane, Sissoko è un calciatore di proprietà del Tottenham con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023 ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, l’ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, ora sotto contratto con i londinesi, avrebbe preso contatto con il collega juventino Cherubini proponendo uno scambio per aggiudicarsi il texano Weston McKennie, in uscita dalla Vecchia Signora non avendo convinto allenatore e società nel corso del precampionato e valutato circa 30 milioni di euro dal club di Agnelli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Spunta Keylor Navas per la porta, ecco il prezzo di Ronaldo

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MOUSSA SISSOKO ALLA JUVENTUS

Le chances di vedere Moussa Sissoko alla Juventus in questi giorni di calciomercato potrebbero aumentare se i bianconeri sceglieranno di puntare su di lui per il prossimo futuro. Nella passata stagione Sissoko è stato in grado di collezionare ben 42 presenze in totale fra campionato e coppe varie arricchite pure da una rete ed un assist vincente fornito per i suoi compagni con la maglia del Tottenham. In alternativa gli Spurs sarebbero pronti ad offrire Tanguy Ndombele per avere McKennie e attenzione pure ad Aurélien Tchouaméni del Monaco.

LEGGI ANCHE:

Tchouaméni alla Juventus?/ Calciomercato news, al posto di McKennie ma il Chelsea...Calciomercato Juventus/ Guardiola si tiene Gabriel Jesus: "Sempre importante per noi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA