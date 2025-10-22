"Sistema Pavia", Procura di Brescia indaga anche su altre inchieste di Mario Venditti: il caso si allarga? Non solo Andrea Sempio: acquisiti altri fascicoli

SISTEMA PAVIA, SI ALLARGA INDAGINE SU VENDITTI?

La Procura di Brescia non indaga soltanto sull’ex procuratore Mario Venditti, ma ha acceso un faro anche sulle inchieste condotte dalla sua “squadra”, poiché il cosiddetto “sistema Pavia” potrebbe aver condizionato alcune indagini.

Si tratta, al momento, di un’ipotesi investigativa, che tuttavia gli inquirenti stanno approfondendo: sono già stati ascoltati alcuni testimoni, tra cui il governatore lombardo Attilio Fontana, e acquisiti diversi fascicoli.

Lo riporta La Provincia Pavese, spiegando che la Procura di Pavia avrebbe trasmesso agli inquirenti bresciani le carte relative a una serie di procedimenti penali che coprono l’arco temporale compreso tra il 2017 e il 2021, periodo in cui Venditti era in servizio.

Non è noto quanti fascicoli siano finiti sul tavolo dei magistrati, ma in cima all’elenco figurerebbero gli atti riguardanti l’archiviazione di Andrea Sempio, in relazione al delitto di Garlasco, su cui sarebbero emerse diverse anomalie.

LE INCHIESTE FINITE NEL MIRINO DEI PM DI BRESCIA

Tra i casi oggetto di attenzione ci sarebbe anche l’indagine a carico di Massimo Adriatici, ex assessore di Voghera, e quella del 2020 sui test Covid sviluppati dal Policlinico San Matteo in collaborazione con la multinazionale Diasorin. In quell’ambito, conclusosi con il proscioglimento del presidente dell’ospedale, Alessandro Venturi, fu sequestrato anche il telefono di Fontana, che non risultò indagato.

Proprio il governatore lombardo è stato ascoltato dai magistrati, i quali gli avrebbero chiesto se avesse mai ricevuto pressioni in merito a nomine all’interno dell’ospedale di Pavia. Segnalate anomalie anche nel caso della Biolevano, la centrale a biomasse di Olevano Lomellina: dopo il sequestro e le misure cautelari, l’inchiesta si concluse con un nulla di fatto e con i proscioglimenti degli imputati.

La Provincia Pavese cita inoltre l’indagine sulle ambulanze gestite dalla cooperativa First Aid e quella sul vino dell’Oltrepò Pavese: anche in quest’ultima, di recente, tutti gli imputati sono stati prosciolti. È bene precisare che l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari riguarda esclusivamente il fascicolo di Andrea Sempio: è in questo filone che l’ex pm di Pavia, Mario Venditti, risulta indagato. Tuttavia, il caso potrebbe ampliarsi qualora emergessero nuovi elementi.