Sistema per elettrificare le barche con motore da 90 e 140 kW/ “Nuove leggi ambientali”

Bosch prosegue il percorso verso l’elettrificazione che coinvolge ormai ogni ambito delle sezioni motori, terrestri aerei e marittimi. Proprio in quest’ultimo campo, l’azienda presenterà al salone nautico di Venezia, in programma dal 31 maggio al 4 giugno, soluzioni per imbarcazioni da diporto e barche a motore fino a 24 metri, come sottolinea Repubblica. Il sistema sarà costituito da un motore elettrico con riduttore opzionale, un inverter con DC/DC converter integrato e una centralina di controllo.

Ci sarà un motore sincrono a magneti permanenti da 400 V che garantirà un’elevata densità di potenza. Sarà disponibile in due varianti, da 90 e 140 kW. Le dimensioni saranno compatte: sarà possibile inoltre integrare le varianti in vani motore ristretti, adattandole anche in mezzi già esistenti, allo stesso modo dell’inverter compatto. Tutti i componenti del sistema di propulsione elettrica saranno in grado di offrire un elevato rendimento e resistenza. Le innovazioni saranno disponibili come kit completo o con i singoli elementi.

Bosch: “Preso i motori convenzionali saranno vietati”

Bosch Engineering, come spiega ancora Repubblica, supporta gli utenti nella fase di integrazione nell’imbarcazione ma anche nell’applicazione del nuovo sistema, in kit completo o con singoli componenti, in base alle specifiche condizioni di utilizzo. Philipp Kurek, responsabile delle soluzioni off-highway e per la nautica di Bosch Engineering, ha spiegato: “Nei prossimi anni, in molti Paesi del mondo entreranno in vigore nuove leggi ambientali per la navigazione interna e da diporto che incoraggeranno l’uso di sistemi di propulsione alternativi o addirittura vieteranno i motori convenzionali“.

Per questo, Bosch ha deciso di innovarsi: "Le nostre soluzioni consentono di soddisfare questi requisiti in modo efficiente. Inoltre, forniamo un prezioso contributo all'ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra e dell'impatto acustico nel settore marino". Il sistema di propulsione elettrica è già entrato in produzione in serie all'inizio dell'anno. Ora i componenti sono in fase di test e saranno disponibili sul mercato nei prossimi mesi.











