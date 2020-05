SISTER ACT 2 PIÙ SVITATA CHE MAI, RAI 2/ Successo economico, ma flop di critica

Pubblicità

‘Sister Act 2 Più svitata che mai’ ha replicato il successo di pubblico del primo ‘Sister Act’, arrivando ad incassare 57 milioni di dollari a fronte di un investimento di 38. La critica però non ha ritenuto il film altrettanto brillante rispetto alla prima incursione di Whoopi Goldberg nei panni di Suor Maria Claretta, non riuscendo così a replicare le candidature ai premi ottenuti dal primo film della serie, che era stato anche proposto tra le migliori commedie dell’anno ai Golden Globe. I fan della saga hanno però molto apprezzato la realizzazione del seguito, soprattutto in Italia dove il film ha ottenuto alti incassi al botteghino ed ha sfiorato gli 11 milioni di spettatori il giorno della sua messa in onda in prima visione televisiva su Rai Uno, il 28 ottobre 1996.

‘Sister Act 2 Più svitata che mai’ sarà il film in onda in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20 di lunedì 18 maggio 2020. Pellicola del 1993 girata dal regista Bill Duke, vede sempre Whoopi Goldberg protagonista nei panni di Deloris Van Cartier, alias Suor Maria Claretta. Completano il cast del film Maggie Smith nel ruolo della Madre Superiora, Barnard Hughes nella parte di Padre Maurice, Kathy Najimy è Suor Maria Patrizia, James Coburn ha la parte di Mister Crisp, Thomas Gottschalk è Padre Wolfgang, Sheryl Lee Ralph è Florence Watson, Devin Kamin ha la parte di Frank K., Mary Wickes è Suor Maria Lazzara, Robert Pastorelli è Joey Bustamente. Inoltre Jennifer Love Hewitt ha il ruolo di Margaret, Wendy Makkena è Suor Maria Roberta, Alanna Ubach è Maria, Ron Johnson è Richard meglio conosciuto come ‘Schizzo’, Ryan Toby ha la parte di Ahmal, Tanya Blount ha il ruolo di Tanya, Christian Fitzharris è Tyler Chase, Brad Sullivan ha la parte di Padre Thomas, Michael Jeter ha il ruolo di Padre Ignazio e Lauryn Hill interpreta Rita Watson.

Sister Act 2 Più svitata che mai, la trama del film

Dopo gli eventi del primo ‘Sister Act 2 Più svitata che mai’, Deloris Van Cartier ha abbandonato i panni di Suor Maria Claretta ed ha ricominciato ad esibirsi negli spettacoli dei casinò. Deloris riceve però la visita a Las Vegas di tre sue ex consorelle che la aggiornano sugli ultimi sviluppi: le suore si sono trasferite presso la ‘Saint Francis High School’ a San Francisco e la Madre Superiora ha urgenza di vederla. La Madre Superiora propone a Deloris di diventare di nuovo Suor Maria Claretta per cercare di aiutarle nell’insegnamento, visto che l’istituto versa in una grave crisi, mantenendo naturalmente il suo anonimato.

Deloris accetta e si accorge subito che la situazione alla ‘Saint Francis High School’ è grave: il clima è oppressivo, le strutture anguste e i ragazzi completamente svogliati e fuori controllo, intenti più che altro a frequentare corsi come quello di musica che possono essere superati senza neanche il bisogno di studiare. Suor Maria Claretta decide così di accettare una nuova sfida: formare i ragazzi del corso di musica, organizzarli un un coro e farli partecipare ad un grande concorso nazionale che, se vinto, permettere alla ‘Saint Francis High School’ di restare aperta e superare i propri problemi economici. Un’eventualità che non piace però al preside della scuola e al contabile, il signor Crisp, che tramano nell’ombra: le consorelle dovranno aiutare Suor Claretta a sventare i loro piani per permettere al coro della scuola di vincere la fondamentale gara.



