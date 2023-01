Sister Act 2 più svitata che mai/ Su Rai 3 il film con Whoopi Goldberg

Sister Act 2 più svitata che mai, film di Rai 3 diretto da

Sister Act 2 più svitata che mai è una commedia musicale del 1993 adatta a tutta la famiglia, va in onda oggi, 4 gennaio, dalle 21,20 su Rai 3.

Il film Sister Act 2 più svitata che mai rappresenta il seguito di Sister Act una svitata in abito da suora del 1992. La regia è di Bill Duke, mentre gli interpreti principali sono: Whoopi Goldberg, sempre nei panni di Deloris, Suor Maria Claretta, Lauryn Hill, Kathy Najimi, Maggie Smith, Wendy Makkena, Michael Jetter, Brad Sullivan e Barnard Hughes.

La colonna sonora del film Sister Act 2 più svitata che mai comprende brani molto famosi come: Ode to joy, Joyful Joyful e O happy day. Come sempre accade con i sequel, il film non ha ottenuto lo stesso successo di pubblico e di critica del precedente. Per tanti anni si è discusso circa la possibilità di girare un terzo capitolo e nel 2020 è stato annunciato che il film sarà distribuito esclusivamente sulla piattaforma Disney.

La figlia di Woopi Goldberg compare nel film nel ruolo di un’alunna della scuola. Lauryn Hill, che interpreta il ruolo di Rita, è una grande cantante, produttrice e rapper che ha fatto parte per anni del gruppo The Fugees. È stata la prima donna ad aver ricevuto 5 Grammy Awards in una sola serata.

Sister Act 2 più svitata che mai, la trama del film

La narrazione del film Sister Act 2 più svitata che mai riprende le vicende di Deloris Van Carter, la quale è tornata a svolgere il suo vecchio mestiere di cantante e si esibisce con successo nel casinò, dopo essere sfuggita alla cattura da parte di chi la perseguitava, grazie all’aiuto delle suore del convento di Santa Caterina. La vita delle suore svolge nella solita maniera, ma c’è una novità, infatti, hanno deciso di dirigere il coro dell’High School Sain Francis, istituto che a causa di problemi finanziari rischia la chiusura.

Le consorelle, però, hanno bisogno dell’aiuto di Deloris e quando Suor Maria Lazzara, Roberta e Lazzara, implorano la donna di accettare il ruolo di insegnante di musica, la donna, se pur riluttante all’inizio, decide di accettare. Deloris, per evitare polemiche e scandali, si traveste nuovamente da Suor Maria Claretta, nascondendo la sua vera identità sia al resto dei professori che al preside.

Purtroppo il clima all’interno della scuola non è dei migliori, in quanto tutti i ragazzi si dimostrano disinteressati alle lezioni di canto, in particolar modo, una studentessa di nome Rita, che se pur dotata di straordinarie doti canore, si rifiuta di seguire le lezioni di Suor Maria Claretta.

Grazie alla sua simpatia, caparbietà e bontà, Deloris riesce a trasmettere l’amore per la musica ai ragazzi e quando le cose sembrerebbero andare per il verso giusto, la scuola sta per chiudere. L’unica speranza è quella di partecipare ad un contest musicale che si terrà ad Hollywood e tentare di vincere il primo premio per scongiurare il fallimento dell’Istituto.

Ma i problemi non sono finiti, infatti, il preside ha scoperto la vera identità di Suor Maria Claretta e tenta in tutti i modi di impedire al coro di esibirsi. Il tentativo fallisce, i ragazzi vincono il primo premio e la scuola potrà rimanere aperta, mentre Dolories decide di far conoscere la sua vera identità ai ragazzi.

