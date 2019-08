Sister Act 2 – Più svitata che mai/ Video, su Rai 1 il film con Whoopi Goldberg

‘Sister Act 2 – Più svitata che mai’ sarà il film in onda su Rai 1 nella prima serata di lunedì 19 agosto 2019, alle ore 21.25. Una pellicola seguito diretto del fortunatissimo ‘Sister Act’, prodotta nel 1993 con la regia di Bill Duke e Whoopi Goldberg confermata come scatenata protagonista, nei panni di Deloris Van Cartier alias Suor Maria Claretta. Al suo fianco nel cast Maggie Smith nel ruolo della Madre Superiora, James Coburn nella parte del signor Crisp, Barnard Hughes nel ruolo di Padre Maurice e Kathy Najimy nella parte di Suor Maria Patrizia. E ancora Lauryn Hill è Rita Watson, Wendy Makkena è Suor Maria Roberta, Christian Fitzharris è Tyler Chase, Thomas Gottschalk ha il ruolo di Padre Wolfgang, Mary Wickes interpreta Suor Maria Lazzara, Tanya Blount è Tanya, Michael Jeter è Padre Ignazio, Brad Sullivan è Padre Thomas, Alanna Ubach ha la parte di Maria, Jennifer Love Hewitt ha il ruolo di Margaret, Robert Pastorelli è Joey Bustamente, Ryan Toby è Ahmal e Sheryl Lee Ralph ha il ruolo di Florence Watson.

Sister Act 2 – Più svitata che mai: la trama del film

In ‘Sister Act 2 – Più svitata che mai‘, Deloris Van Cartier ha ripreso a lavorare nei casinò e la sua vita scorre tranquilla dopo aver abbandonato i panni di Suor Maria Claretta. Deloris riceve però la visita improvvisa di sue tre ex consorelle, Suor Maria Patrizia, Suor Maria Lazzara e Suor Maria Roberta, che le spiegano come le suore del convento di Santa Caterina si siano trasferite a San Francisco per dirigere un collegio molto prestigioso e le chiedono di seguirle, visto che la Madre Superiora ha bisogno urgente di incontrare Deloris. La Madre Superiora spiega a Deloris che il nuovo istituto delle sue ex consorelle, la Saint Francis High School, sta attraversando una fase di crisi profonda e le chiede di tornare a vestire i panni di Suor Maria Claretta, sperando che la sua verve come insegnante possa di nuovo aiutarle a ripartire. Deloris accetta e si mette al lavoro, conoscendo insegnanti e immergendosi nella nuova situazione. Di nuovo nei panni di Suor Maria Claretta, Deloris si rende conto come il mix di scarso impegno degli studenti ma anche di scarso controllo, con i ragazzi che devono semplicemente presenziare alle lezioni senza fare nulla per essere promossi, sta protando la scuola al fallimento. Decide così di rimboccarsi le maniche per imporre un cambiamento e decide di organizzare un coro, che rivitalizza subito la vita della scuola. Inoltre, decide di iscrivere la Saint Francis a un concorso che, se vinto, permetterebbe alla scuola di restare aperta grazie al premio in denaro. Tra mille vicissitudini, che vedranno Suor Claretta costretta a portare allo scoperto la sua vera identità, la Saint Francis riuscirà a vincere il concorso per Cori, riuscendo così a mettersi in salvo dal tracollo finanziario.

