Sister Act 3, film con Whoopi Goldberg/ Annunciato il terzo capitolo

Whoopi Goldberg sbarca in Italia ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e i fan sono in attesa di sentirla parlare per vedere se rivelerà qualcosa in più sull’annunciato terzo capitolo di Sister Act. Il famoso film che ha portato l’attrice in tutto il mondo in veste della folle e finta Suor Maria Claretta (diva in fuga dopo aver assistito ad un omicidio di cui ora è testimone), presto avrà un terzo capitolo. Nell’epoca dei revival e dei reboot sia nelle serie tv che al cinema, non poteva mancare un’altra chance per il suo personaggio che potrebbe tornare sui maxi schermi trent’anni dopo l’uscita del primo film. La stessa Whoopi Goldberg ospite al “The Late Late Show” con James Corden, ha confessato di essere al lavoro sul terzo capitolo per cercare di capire come rimettere insieme il cast per una storia che ne valga la pena.

Sister Act, film con Whoopi Goldberg, annunciato il terzo capitolo: il seguito in lavorazione per Disney Plus?

In particolare, l’attrice 64enne, ha spiegato: “Per molto tempo hanno continuato a dire che nessuno voleva vederlo. E poi, di recente, si è scoperto che potrebbe non essere vero. Le persone potrebbero volerlo vedere. Quindi stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come riunire la banda e tornare sul grande schermo.. Sister Act è divertente, ti fa stare bene. È un mix di gente che canta male, gente che canta bene, gente che canta così così e… suore! Cosa c’è di meglio?”. Il primo capitolo del film cult degli anni ’90 incassò 231 milioni di dollari. Due anni dopo arrivò il secondo capitolo mentre 30 anni dopo (nel 2018) è stato annunciato il terzo che dovrebbe arrivare per il servizio streaming della Walt Disney Company.



