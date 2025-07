Sister act - Una svitata in abito da suora è la commedia musicale cult con Whoopi Goldberg, diretta da Emile Ardolino. Con Maggie Smith e Harvey Keitel

Sister act – Una svitata in abito da suora, film su Rai 1 da Emile Ardolino

La programmazione di Rai 1 di mercoledì 23 luglio 2025, per la prima serata della rete, alle ore 21:30, prevede la messa in onda della commedia musicale dal titolo Sister act – Una svitata in abito da suora. Il film è uscito nel 1992, prodotto dalla Touchstone Pictures e diretto da Emile Ardolino, che nel 1987 era diventato famoso per avere girato Dirty Dancing – Balli proibiti (1987). La colonna sonora è realizzata da Marc Shaiman, candidato per ben 4 volte ai Premi Oscar e autore delle musiche di numerose pellicole campioni d’incasso, come Harry, ti presento Sally…, La famiglia Addams e Patch Adams.

Protagonista indiscussa della pellicola Sister act – Una svitata in abito da suora è l’esplosiva Whoopi Goldberg, una delle pochissime celebrity ad aver vinto l’EGOT (un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award). Eccezionale anche il cast che comprende, tra gli altri, Harvey Keitel e Maggie Smith.

La trama del film Sister Act – Una svitata in abito da suora: una cantante da night si trasforma per sfuggire alla malavita

Sister Act – Una svitata in abito da suora racconta la storia di Deloris Van Cartier, una cantante di talento che si esibisce in un gruppo tutto al femminile in un casinò del Nevada. La donna ha una relazione con il proprietario del locale, un uomo sposato e dai modi ambigui di nome Vince LaRocca, che gestisce affari loschi dietro le quinte della sua struttura. Quando la protagonista scopre che Vince le ha regalato una pelliccia appartenente alla moglie, si sente tradita e decide di chiudere la relazione.

Proprio in quel momento, però, assiste involontariamente ad un omicidio commesso da LaRocca. Spaventata e consapevole del pericolo, Deloris si rivolge alla polizia e accetta di testimoniare contro Vince, così le autorità decidono di nasconderla in un convento di San Francisco, dove assume l’identità di Suor Maria Claretta. Inizialmente riluttante e fuori posto, Deloris fatica ad adattarsi alla vita monastica, ma trova un’inaspettata vocazione nel dirigere il coro delle suore.

Grazie al suo spirito energico e alla passione per la musica, trasforma il coro, attirando l’attenzione della comunità e persino del Papa. Nel frattempo, LaRocca scopre il nascondiglio di Deloris grazie ad una talpa nella polizia. Riesce a rapirla, ma il tenente Souther interviene appena in tempo, salvandola e arrestando il criminale.

