Sister act/ Su Rai 3 il film con Whoopi Goldberg e Maggie Smith

Sister act, film di Rai 3 diretto da Emile Ardolino

Sister act è un film del 1992 di genere commedia e musicale, che andrà in onda su Rai 3 alle ore 21.25 di oggi, 3 gennaio. Il film è stato diretto da Emile Ardolino, prodotto da Scott Rudin, Teri Schwartz. La sceneggiatura e la fotografia sono state curate rispettivamente da Joseph Howard e da Adam Greenberg, mentre il montaggio da Colleen Halsey e Richard Halsey.

Il film Sister act è stata realizzata negli Stati Uniti d’America. Tra gli attori principali del cast ci sono Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Bill Nunn, Harvey Keitel, Richard Portnow, Robert Miranda, Rose Parenti, Toni Kalem, Jim Beaver, Michael Durrell, Terriel Lara, Isis Carmen Jones, Eugene Greytak.

Sister act, la trama del film

Leggiamo la trama di Sister act. Deloris Wilson è una solista di un trio musicale femminile che si esibisce in un locale in Nevada. Però è anche l’amante del proprietario di un casinò, che non vuole separarsi dalla moglie nonostante amasse molto Deloris. Conduce anche affari loschi e usa il suo locale come copertura.

I due una sera litigano e l’uomo per farsi perdonare le invia una pelliccia appartenente in realtà alla moglie. Offesa Deloris lo scarica, ma assiste senza volere all’omicidio dell’autista dell’uomo. Deloris fugge, ma l’ex amante le invia degli scagnozzi per ucciderla, riuscendo poi a salvarsi e a deporre contro l’uomo.

Il processo si terrà dopo qualche mese, ma nel frattempo Deloris dovrà nascondersi in un convento di San Francisco sotto un’altra identità. Si abituerà man mano alla vita monastica, finendo dopo vari rimproveri a dirigere il coro del monastero, migliorandone notevolmente le performance. Rischierà di farsi scoprire in diverse occasioni e subirà i rimproveri del tenente Souther.

Quest’ultimo sta cercando nella polizia una talpa che sta rivelando all’ex amante di Deloris dove si nascondono i testimoni del processo, e la donna viene catturata prima che venisse impedito. La donna riesce a scampare per un pelo alla morte grazie al tenente, che ucciderà in tempo l’uomo. Il film finisce con Deloris insieme alle altre suore che fanno parte del coro mentre esegue il concerto per il Papà, che avrà un grandissimo successo. Il Pontefice e la Madre superiora del convento riconoscono l’atmosfera di grande positività e novità nel convento grazie a Deloris.

