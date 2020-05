Sister Act una svitata in abito da suora/ Video, su Rai 1 il film con Whoopi Goldberg

Pubblicità

Sister Act una svitata in abito da suora va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 1992 negli Stati Uniti d’America con la regia curata da Emile Ardolino, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Joseph Howard mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Adam Greenberg. Le musiche della colonna sonora sono state ideate e composte da Marc Shaiman mentre nel cast sono presenti Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Richard Portnow e Harvey Keitel.

Sister Act una svitata in abito da suora, la trama del film

Ecco la trama di Sister Act una svitata in abito da suora. Una donna che lavora come cantante per allietare le serate all’interno di locali insieme a due compagne si ritrova suo malgrado ad essere testimone di un fatto criminale molto pericoloso. La donna tra l’altro ha una relazione extraconiugale con il proprietario del locale in cui da tantissimi anni si esibisce. Lei è veramente innamorata di lui e per questo cerca di fargli pressione affinché possa lasciare la sua attuale moglie e quindi essere felici insieme. Tuttavia, quello che non sa la cantante è che il proprietario del locale oltre ad essere un imprenditore in questo ambito è anche e soprattutto un criminale e si è macchiato nel corso della propria vita di numerosi atti criminali.

Una sera volendolo affrontare a quattr’occhi e soprattutto avendo quale principale obiettivo quello di porre fine a quella relazione sentimentale che le faceva soltanto soffrire, decide di entrare all’improvviso nel suo ufficio, assistendo però all’uccisione di un suo autista il quale era colpevole di aver fatto una soffiata alla polizia.

Rendendosi conto di essere in pericolo, la donna cerca di scappare con il boss malavitoso che invece le mette sulle proprie tracce alcuni propri gangstar con l’ordine di ucciderla in maniera tale da non correre il rischio di essere incriminati per l’assassinio. Non riuscendo a trovare alcun modo per proteggersi, la donna riuscirà ad inserirsi all’interno di un convento dove le monache le daranno supporto facendola passare per una nuova monaca appena arrivata. L’ex cantante porterà all’interno del convento nuovo brio e sopratutto aiuterà le monache a gestire tante situazioni complicate ottenendo però in cambio un importante aiuto per riuscire a mantenersi al coperto rispetto ai tentativi di uccisione dei gangster del suo ex compagno. Una divertente storia caratterizzata da tanta musica che avrà un finale assolutamente a sorpresa.

