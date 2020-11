Sitara e Gianluca, divorzio e ‘tradimento’/ Colpo di scena a Matrimonio a prima vista Italia

Martedì 24 novembre, alle ore 21:20, su Real Time va in onda Matrimonio a prima vista 2020. Sono trascorsi alcuni mesi dalla decisione presa dalle coppie e nella puntata di questa sera scopriremo se quella decisione è stata confermata oppure è cambiato qualcosa. Di certo nulla è cambiato per la coppia composta da Gianluca e Sitara. Nella scorsa puntata i due hanno annunciato di voler divorziare perché stanchi di incomprensioni e scontri ormai all’ordine del giorno. I due non hanno ritrovato affinità tali da poter pensare di rimanere insieme: si è parlato infatti di “mancanza di emozioni” rimproverati da Sitara all’ormai ex marito, ma anche di “sbagli comunicativi” che lo stesso Gianluca ha confessato di aver commesso. Nella puntata di oggi non solo si parlerà di questo ma anche del colpo di scena seguito a questa rottura.

Sitara e Gianluca, cos’è accaduto dopo il divorzio a Matrimonio a prima vista Italia?

Dopo l’addio tra Sitara e Gianluca è infatti accaduto qualcosa di eclatante a Matrimonio a prima vista 2020: la donna si è innamorata di Andrea. Stiamo parlando di un altro protagonista di Matrimonio a prima vista Italia, sposato con Nicole. Lui ha ricambiato i sentimenti di Sitara e tra loro è iniziata una vera e propria relazione. Un colpo di scena del quale si parlerà a lungo nel corso della puntata in onda questa sera, anche perché capiremo cos’è accaduto tra Sitara e Gianluca ma, soprattutto, tra lei, Andrea e Nicole. Un triangolo amoroso che terrà col fiato sospeso i telespettatori di questa particolare edizione di Matrimonio a prima vista.



