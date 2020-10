Sitara e Gianluca, Matrimonio a prima vista Italia 2020/ L’ombra della ex scatena…

Sitara e Gianluca formano una delle coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 2020. Il loro matrimonio è partito benissimo, ma la convivenza si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, Gianluca e Sitara hanno avuto i primi problemi durante il viaggio di nozze. Crisi e incompensioni scatenate da alcuni segreti del passato di Gianluca e che portano Sitara a prendere una clamorosa decisione. Gianluca e Sitara sono così i protagonisti indiscussi della nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020, in onda questa sera su Real Time. “Sento ancora la mia ex con cui avrei dovuto sposarmi”: è questa la frase detta da Gianluca e che Sitara non riesce a superare. Gianluca, infatti, ha confessato a Sitara che, un anno prima, avrebbe dovuto sposarsi, ma poi tutto è saltato. L’uomo non solo ha confessato alla moglie di sentire ancora la sua ex, ma ha aggiunto che lei non sa che avrebbe partecipato a Matrimonio a prima vista Italia.

SITARA E GIANLUCA SI SEPARANO A MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020?

La mancanza di sincerità di Gianluca manda sempre più in crisi Sitara che, non solo non riesce a comprendere il motivo che spinge il marito a sentire ancora l’ex compagna con cui, solo un anno prima, avrebbe dovuto sposarsi, ma non digerisce il fatto che Gianluca non abbia detto nulla neanche agli amici della sua partecipazione a Matrimonio a prima vista Italia 2020. Gianluca, consapevole di aver sbagliato, tenta di riconquistare la fiducia della moglie preparandole una cena, ma senza successo. Delusa, amareggiata e arrabbiata, Sitara decide di non trascorrere la notte con il marito dormendo in una stanza diversa. Convinta che non ci siano le basi per un’unione felice, inoltre, Sitara decide di separarsi momentaneamente da Gianluca non partendo con lui per Firenze. I due, riusciranno a trovare un punto d’incontro o si lasceranno definitivamente?



