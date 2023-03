Sito Agenzia delle Entrate/ La riscossione “non funziona”, contribuenti a rischio?

Il sito dell’Agenzia delle Entrate in questi ultimi giorni è in TILT. L’eccesso di traffico per poter far richiesta di riscossione, sta generando malfunzionamenti interni, impedendo di usufruire dei servizi online messi a disposizione sulla piattaforma governativa. Allora, che cosa dobbiamo fare?

La “causa” di questo traffico intenso, è tutta della rottamazione quater delle cartelle esattoriali. Sembrerebbe vi sia una incapacità tecnica di supportare una serie di visitatori (simultaneamente e non), interessati a far domanda inerente alla riscossione. L’iter infatti prosegue, ma molto a rilento.

Sito Agenzia delle Entrate in TILT: cosa succede?

A non poter accedere correttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate, sono le stesse Associazioni di categoria e singoli professionisti, che avrebbero forti difficoltà ad entrare nella sezione dedicata alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali.

Un passaggio estremamente importante, perché consiste nell’impossibilità di recepire tutte le informazioni necessarie per aderire alla rateizzazione delle cartelle esattoriali. Proprio per via di una corretta previsione di quanto sarebbe accaduto, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un servizio di 24 ore, consentendo ai diretti interessati, di poter eseguire più tentativi nella speranza di riuscire ad accedere correttamente.

Il problema attuale è che il malfunzionamento del sito dell’Agenzia delle Entrate, non si sarebbe verificato soltanto per i servizi extra connessi al quarto atto della “definizione agevolata delel cartelle“, ma anche su quelli che definiamo “standard” utilizzabili sul sito Ader.

Per comprendere meglio quale altro servizio sarebbe reso inutilizzabile, prendiamo l’esempio dell’impossibilità di accedere alla rateizzazione dei debiti per importi fino a massimo 120 mila euro (usufruibile interamente alla sezione per i contribuenti).

Insomma, iter che rallentano bruscamente, causando non pochi problemi alla burocrazia che si cela dietro ogni pratica. Quella della rottamazione è di estrema importanza perché il rapporto – decisamente delicato – riguarda il pagamento dei contribuenti nei confronti delle PA (Pubbliche Amministrazioni), vista la volontà di tornare in regola con il Fisco.

