Sito cinese Temu vende armi illegali sul proprio sito web/ Coltelli e manganelli senza limiti di età

Il sito online cinese Temu vende quelle che sembrano essere armi illegali, così come coltelli e asce, che dovrebbero essere soggetti a limiti di età. Sul sito, infatti, ci sarebbe un elenco di manganelli e coltelli pieghevoli, ossia articoli vietati nel Regno Unito. I ricercatori hanno affermato che sono stati anche in grado di acquistare articoli soggetti a limiti di età come coltelli e asce senza che venissero effettuati controlli sull’età dell’acquirente. La richiesta fatta a Temu è quella di migliorare il processo di verifica dell’età, rimuovere gli articoli pericolosi e chiedere conto ai venditori terzi qualora vengano riscontrate violazioni.

Sue Davies, responsabile della politica di protezione dei consumatori presso “Which?”, associazione dei consumatori con sede in UK, ha dichiarato: “I problemi con i prodotti pericolosi non potranno che peggiorare se i nuovi giganti della tecnologia come Temu continueranno a essere tenuti a standard più deboli rispetto ai rivenditori di strada”. Il sito internet cinese è stato lanciato nel settembre 2022 ed ha registrato un boom grazie alla pubblicità diffusa sulle piattaforme dei social media. Nel mese di agosto ha registrato quasi 38,8 milioni di download in tutto il mondo ed è stata l’app più scaricata nel Regno Unito da inizio anno.

Temu si difende: “Impegnati a rispettare le norme”

Secondo “Which?”, le armi illegali di Temu includevano due coltelli pieghevoli, due coltelli camuffati da portachiavi, un coltello da sopravvivenza e un manganello. I ricercatori hanno affermato che diversi sono stati elencati come oggetti di “autodifesa” e “coltelli portatili” ma sono stati facilmente trovati su “Temu” cercando termini tra cui “armi”. Il Criminal Justice Act (Offensive Weapons) Order del 1988 vieta “qualsiasi coltello che abbia una lama nascosta o una punta affilata nascosta e sia progettato per sembrare un oggetto di uso quotidiano” e “un manganello dritto, con impugnatura laterale o con chiusura a frizione”.

La vendita di tali armi online è dunque illegale, come ha affermato l’associazione dei consumatori. Un portavoce di Temu ha dichiarato: “L’azienda si impegna a rispettare pienamente le norme e i regolamenti pertinenti in tutti i mercati in cui operiamo e prendiamo molto sul serio tutte le segnalazioni di violazioni. Dopo aver ricevuto il reclamo di una persona di età inferiore a 18 anni che acquistava un articolo con lama dalla nostra piattaforma, abbiamo immediatamente rimosso tutti gli elenchi di prodotti correlati. Abbiamo inoltre avviato un’indagine approfondita e una revisione dei nostri processi per rafforzare ulteriormente le nostre garanzie ed evitare che casi simili si ripetano”.











