Come riferisce il New York Post, il sito femminista Jezebel ha pagato due streghe per una maledizione contro Charlie Kirk

Secondo quanto riferito dal quotidiano americano New York Post, il sito web femminista Jezebel, avrebbe pagato delle streghe per maledire Charlie Kirk, due giorni prima dell’omicidio dello stesso. L’attivista conservatore Maga è stato ammazzato nello Utah nella giornata di mercoledì scorso, colpito da un cecchino con un colpo sparato molto probabilmente da un tetto, e curiosamente alcune streghe di Etsy sarebbero state appunto contattate dal portale “in rosa” per maledire lo stesso influencer.

Sondaggi USA 2025/ Democratici choc contro modello americano: 66% preferisce il socialismo al capitalismo

Come fatto notare dal portale a stelle e strisce, si vede chiaramente un articolo scritto da Jezebel in cui il titolo è esplicito: “Abbiamo pagato due streghe per maledire Charlie Kirk” e dopo l’accaduto l’editore ha dovuto aggiungere una nota a piè pagina, specificando di condannare l’atroce atto di violenza avvenuto nei confronti dell’attivista di destra.

SCENARIO USA-CINA/ "Le aziende americane non possono fare a meno di Pechino, Xi lo sa e aspetta"

CHARLIE KIRK E LA MALEDIZIONE: ECCO COSA E’ SUCCESSO

Nel pezzo scritto da Jezebel si attaccava in maniera chiara il fondatore di Turning Point USA, dopo di che la stessa giornalista che ha scritto l’articolo – rimasta volutamente anonima – ha precisato di aver sborsato denaro di tasca propria per aver chiesto alcune maledizioni nei confronti di Kirk, per poi disperarsi visto che le stesse non avevano funzionato.

“Siete interessati a punire Kirk per gli anni di retorica regressiva che ha urlato ai giovani americani e a chiunque fosse nelle vicinanze?” si leggeva nell’inquietante articolo. “Qui a Jezebel, stiamo per scoprire se esiste un incantesimo per questo. Ora, è etico maledire un uomo che non ho mai incontrato? Probabilmente no. Ma è immorale lasciarlo continuare a parlare? Sì. Quindi eccoci qui, nella zona grigia. Rovinargli la giornata con il potere femminista collettivo della congrega di Etsy sarebbe la gioia più grande della mia vita”.



UCRAINA/ "Gli Usa lasciano l’Indo-Pacifico per l'Occidente, a Ue e Kiev serve una pace finlandese"

CHARLIE KIRK E LA MALEDIZIONE: “QUESTO ARTICOLO E’ STATO SCRITTO…”

Dopo l’assassinio di Charlie Kirk è quindi stata inserita la nota dell’editore, in cui si leggeva che: “Questo articolo è stato pubblicato l’8 settembre. Jezebel condanna l’uccisione di Charlie Kirk nei termini più forti possibili”, per poi aggiungere che: “Non sosteniamo, incoraggiamo o giustifichiamo alcun tipo di violenza politica”, ha insistito. La giornalista di Jezebel avrebbe commissionato due maledizioni sul 31enne attivista, ricordiamo padre sposato con due figli, fra cui “Fai in modo che tutti lo odino” e “Il potente incantesimo della maledizione”. Dopo di che la giornalista ha raccontato di aver ricevuto la prova che la maledizione era stata lanciata, ovvero, una fotografia di Kirk bruciata.

“Le mie maledizioni su Etsy hanno funzionato? Solo il tempo ce lo dirà”, scriveva ancora per poi puntualizzare che non voleva comunque che “forze oscure gli facessero del male. Le forze si muovono in modi misteriosi e, come mi ha ricordato la Sacerdotessa, ‘l’incantesimo è una collaborazione tra chi lo lancia, il cliente e l’universo stesso’. Per ora, possiamo solo confidare nei tempi del grande ignoto”, concludeva.