Situazione traffico treni/ Trenitalia cancella Frecce e Intercity, Italo…

La situazione del traffico dei treni in Italia rispecchia quella relativa agli aerei: pochi voli/viaggi e tante cancellazioni. L’emergenza coronavirus ha colpito tutto il Paese e il nuovo decreto del Governo mette dei paletti ben precisi, Trenitalia e Italo hanno adottato immediate contromisure. Come riportano i colleghi di ferrovie.info, la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri ha deciso di cancellare da oggi, venerdì 13 marzo 2020, quasi tutte le Frecce in circolazione: circoleranno 23 treni veloci, di cui 5 Frecciarossa, 6 Frecciabianca e 12 Frecciargento. Disposta una razionalizzazione anche per quanto riguarda gli Intercity, tra modifiche degne di nota e sostituzioni con autobus. Da oggi, inoltre, sono sospesi tutti i servizi Freccialink. Clicca qui per conoscere l’elenco dei treni disponibili.

SITUAZIONE TRAFFICO TRENI: ANCHE ITALO RIMODULA L’OFFERTA

«La riduzione dei servizi su ferro e su gomma potrebbe durare fino al 25 marzo, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/03/2020», ha evidenziato ferrovie.it, mentre anche Italo ha deciso di rimodulare l’offerta fino al 3 aprile 2020. Come evidenziato in una nota, le Lounge “Italo Club” saranno chiuse, mentre i servizi di caring a bordo treno non saranno erogati. L’azienda ha reso noto che sono in corso attività straordinarie di pulizia specifica a bordo dei treni con materiale disinfettante, mentre per quanto concerne i rimborsi tutti i passeggeri che rinunciano ai viaggi – da realizzarsi entro il 3 aprile – saranno rimborsati secondo le seguenti modalità. Riassumendo, si va verso la riduzione dell’offerta a 14 servizi, arrivando a un 15% del totale. Attese novità nel corso delle prossime ore.

