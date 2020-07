Siviglia, calciatore positivo a Coronavirus/ Potrebbe saltare la Roma: è Ever Banega?

E’ Ever Banega il calciatore del Siviglia risultato positivo al Coronavirus? Non sappiamo, ma le polemiche relative al comportamento del centrocampista argentino (visto brevemente anche nell’Inter, e senza troppo successo) sono di una manciata di giorni fa, e di conseguenza è naturale accostare il suo nome a quello dell’elemento della rosa che, secondo la nota ufficiale del club andaluso, è asintomatico e isolato in casa senza ulteriori problemi di salute. Naturalmente, trovandosi in quarantena, dovrebbe essere costretto a saltare la partita di Europa League contro la Roma; anche qui non ci sono conferme ufficiali perché bisogna capire quando eventualmente il calciatore sia entrato in isolamento da positività al Coronavirus. La nota è scarna: non viene rivelata l’identità del giocatore, né viene esplicitamente detto che non sarà a disposizione per sfidare la Roma in un ottavo di finale che è divenuto in gara secca. L’accostamento con Banega lo facciamo personalmente noi come può averlo fatto qualcun altro, per quanto accaduto pochi giorni fa.

GIOCATORE SIVIGLIA POSITIVO AL CORONAVIRUS

Infatti Ever Banega ha approfittato della conclusione della Liga spagnola per recarsi a Valencia, città nella quale ha giocato; è stato pizzicato in una discoteca senza mascherina, e il guaio è che 12 persone dello staff di quel locale sono risultate positive al controllo del Coronavirus. Per il centrocampista argentino non si tratta della prima volta: appena dopo il lockdown, aveva invitato a casa alcuni amici organizzando un barbecue, ma né lui né la moglie o gli invitati avevano indosso la mascherina (anche in quel caso) e le distanze sociali non erano quelle di sicurezza. Ora, Banega potrebbe aver messo a rischio altri compagni di squadra: a questo proposito il giocatore del Siviglia che è in isolamento potrebbe essere stato contagiato dall’argentino, ma a questo proposito come detto non ci sono certezze. Da vedere allora, eventualmente quando arriverà il giorno della partita contro la Roma che verrà disputata in Germania, quale dei calciatori della rosa di Julen Lopetegui sarà assente dal match: sarà solo una questione di unire i puntini ma bisognerà aspettare, a meno che il Siviglia non decida nel frattempo di rendere esplicito e conosciuto il nome del suo elemento positivo al Coronavirus.



