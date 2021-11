SiVinceTutto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 10 novembre (245/2021)

IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, TORNA LA CACCIA AL NUOVO “6”!

Come ogni mercoledì, è tempo di un nuovo concorso del SiVinceTutto, lo speciale gioco targato Superenalotto che torna a radunare alle 20.00 di oggi i numerosi appassionati con una nuova combinazione fortunata. L’estrazione di questo 10 novembre 2021 potrebbe portare alla fatidica sestina vincente: basta indovinare tutti i numeri estratti per potersi portare a casa un bel tesoretto che potrebbe contribuire a rappresentare una svolta economica non indifferente nella vita del fortunato concorrente.

Nell’ultimo concorso del SiVinceTutto nessuno è stato così fortunato da aprire il mese di novembre con una ricca vincita con “6” ma in tre appassionati si sono portati a casa l’interessante gruzzoletto del valore di 2000 euro a testa. In 119 hanno indovinato 4 numeri su 6 e questo ha fruttato loro un premio da 123 euro ciascuno. E’ sceso a 43 euro il premio intercettato da 1512 appassionati, mentre quello di consolazione andato ai 9000 concorrenti che hanno centrato appena due numeri è stato come di consueto pari ad appena 10 euro, quanto basta per avvicinarli nuovamente al concorso del mercoledì.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Combinazione vincente

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE REGOLE DEL GIOCO

Come si gioca al SiVinceTutto? Chi si avvicina per la prima volta al concorso speciale del Superenalotto è facile che si ponga questo quesito, per rispondere al quale siamo prontissimi a svelarvi anche qualche inedita dritta. Preparatevi all’estrazione che si terrà alle 20.00 in punto tenendo tra le mani la vostra schedina di gioco precedentemente compilata in ricevitoria oppure online.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 20 ottobre: numeri vincenti (242/2021)

Per partecipare al nuovo concorso è sufficiente aver inserito 12 numeri scelti da una rosa tra 1 e 90 e che danno una doppia possibilità di raggiungere l’obiettivo del “6”. Ma a quanto ammonta il jackpot? La domanda non ha una risposta univoca dal momento che il montepremi sarà suddiviso tra le categorie di vincita nel corso della serata dedicata all’estrazione. Se avete ancora dei dubbi potrete sempre utilizzare l’apposita sezione del sito dedicata alla prova del gioco oppure tentare la fortuna al primo colpo: la Dea Bendata, si sa, premia sempre gli audaci!

