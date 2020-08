SiVinceTutto SuperEnalotto/ Estrazione 5 agosto: i numeri vincenti di oggi (226/2020)

Dopo il concorso dello scorso 29 luglio, torna oggi 5 agosto 2020 il nuovo appuntamento col SiVinceTutto, il concorso speciale del SuperEnalotto che tutti i mercoledì mette in palio il proprio montepremi. E in attesa dell’estrazione di questa sera (attorno alle ore 20) per quello che sarà il concorso numero 226 saranno tanti quelli che tenteranno la fortuna per realizzare il fatidico “sei” giocando però il doppio dei numeri: nelle scorse settimane, come si ricorda, ben due giocate erano andate vicine al clamoroso en plein (in ambo i casi l’impresa non era riuscita a causa di un solo numero), anche se come si ricorda proprio nel gioco del SiVinceTutto è possibile festeggiare (con un premio in denaro tutt’altro che disprezzabile, non dimentichiamolo) anche con il “cinque” e via a scendere fino al “due” anche e ovviamente l’importo della vincita è in funzione dei numeri che sono stati indovinati.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME SI GIOCA E I “RITARDATARI”

E attendendo l’estrazione di questa sera del SiVinceTutto n.226/2020, riepiloghiamo non solo come si gioca a questo concorso speciale del SuperEnalotto ma vediamo anche quali sono i numeri ritardatari e quelli invece che ricorrono più frequentemente. Come in altri giochi targati Sisal, le modalità di partecipazione sono estremamente intuitive: il giocatore deve infatti scegliere almeno sei numeri nel novero dei 90 disponibili e al costo di 5 euro. A fronte di una somma non certo proibitiva si avrà la possibilità di partecipare all’estrazione che mette in palio la sera del mercoledì tutto quanto il montepremi del concorso stesso. Non va dimenticato nemmeno che i termini per partecipare a SiVinceTutto sono molto flessibili per cui si può fare la propria giocata anche entro le ore 19.30 del giorno stesso dell’estrazione. Infine andando sulle previsioni e la statistica, i tre numeri ritardatari del concorso sono il 31, il 37 e il 59, rispettivamente con una attesa di 105, 59 e 42 occorrenze; i numeri invece più frequenti sono l’11, il 51 e il 45 che rispettivamente sono usciti 30, 27 e 26 volte.



