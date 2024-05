SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 1 maggio 2024: numeri vincenti (218/2024)

SIVINCETUTTO: COME RISCUOTERE I PREMI

Dopo aver visto i premi vinti mercoledì scorso nell’estrazione del Sivincetutto Superenalotto e in attesa di scoprire i numeri di oggi, vediamo come riscuotere le vincite in caso di vittoria. Le modalità di riscossione cambiano da vittoria a vittoria, in base all’importo ottenuto. Per le vittorie fino a 520€ bisognerà consegnare la propria ricevuta presso un qualsiasi punto vendita Sisal o presso gli uffici Premi di Sisal che si trovano a Roma e Milano.

Il pagamento potrà avvenire in contanti, con assegno bancario o circolare. Dopo la vittoria si hanno novanta giorni per presentare la schedina vincente. Le vittorie, però, possono essere anche molto più alte: in questo caso, come si possono riscuotere i premi? Andiamo a scoprirlo insieme.

PREMI SIVINCETUTTO: COME OTTENERLI DOPO LA VINCITA

In caso di vincita da 520€ a 5.200€ al Sivincetutto, come si potranno riscuotere i premi? Per ottenere il premio messo a segno, ci si potrà recare presso il punto vendita dove è stata effettuata la giocata, presso i Punti Pagamento Premi o presso gli uffici Sisal di Roma e Milano. Il pagamento dovrà essere in contanti, con assegno bancario di conto corrente o assegno circolare non trasferibile. Possibile inoltre farsi accreditare i soldi sul proprio conto tramite bonifico bancario. Per quelle che invece sono le vincite da 5.200€ fino a 52.000€, il premio ottenuto andrà ritirato presso i Punti Pagamenti Premi o presso gli Uffici Premi di Sisal.

L’ambizione di tutti i giocatori è sicuramente quella di centrare la vittoria più alta possibile: ecco allora che arriviamo a parlare delle vincite superiori a 52.000€. In questo caso, per i più fortunati giocatori, la ricevuta andrà presentata insieme a un documento di identità e al codice fiscale. Ci si dovrà recare presso gli Uffici Premi di Sisal di Roma e Milano per ottenere il proprio gruzzoletto. Il pagamento verrà autorizzato dopo la verifica della Commissione istituita dall’Agenzia dei Monopoli. Ora siamo davvero pronti a scoprire i numeri vincenti di oggi, mercoledì 1 maggio: buona fortuna a tutti i giocatori!

SiVinceTutto Superenalotto n. 218 del 01/05/2024

Combinazione vincente

–











