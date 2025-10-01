Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 1 ottobre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Grazie all’appuntamento con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto che si terrà nella serata di oggi – naturalmente mercoledì 1 ottobre 2025 – avrete la possibilità di provare a vincere un interessante premio nonostante l’assenza (di fatto l’unica settimanale, oltre a quella di lunedì) dei consueti concorsi abbinati al Lotto: un’occasione, insomma, unica e della quale approfittano migliaia e migliaia di giocatori, pur in assenza – nel SiVinceTutto Superenalotto – si un vero e proprio premio milionario.

Nonostante, infatti, il SiVinceTutto Superenalotto porti il nome dell’amatissimo concorso che vi permette di provare a vincere un jackpot milionario, qui ad attendervi troverete (per così dire) solamente un montepremi complessivo da 150mila euro fissi che verranno interamente distribuiti tra tutti i giocatori – tra i quali speriamo possiate esserci anche voi, carissimi lettori – che indovineranno anche solo una minima parte dei numeri vincenti!

COME FUNZIONANO I PREMI DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: QUANTO SI VINCE CON 6 NUMERI?

Nel dettaglio, vi ricordiamo che – esattamente come in tutti gli altri concorsi simili – anche nel SiVinceTutto Superenalotto si vincerà un premio anche solo indovinando un paio dei numeri sorteggiati: il valore, però, ovviamente aumenterà con l’aumentare dei numeri indovinati e il bottino più interessante ve lo porterete a casa solo se indovinerete l’intera sestina vincente.

Se foste interessati a sapere a quanto potrebbero ammontare questi premi dei quali stiamo parlando, purtroppo dobbiamo dirvi che nel SiVinceTutto Superenalotto non esistono bottini fissi ma solamente valori minimi che poi varieranno in base a quanti altri vincitori avranno indovinato una determinata combinazione e – al contempo – a quanti altri avranno indovinato tutte le altre combinazioni.

Per esempio, se indovinaste almeno un paio di numeri del SiVinceTutto Superenalotto vi porterete sicuramente a casa il valore della vostra scommessa (fissato a 5 euro), in moltissimi casi raddoppiato; mentre con tre numeri il premio minimo sarà almeno pari a 20 euro (settimana scorsa erano 47) e con tutta la combinazione potrete facilmente arrivare a 30mila!