SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 10 dicembre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Con 150mila interessantissimi euro in palio, il SiVinceTutto Superenalotto è pronto ad accompagnare tutti voi carissimi giocatori alla scoperta della sua odierna sestina vincente, dalla quale poi verrà effettuato il calcolo sul bottino che potreste essere riusciti a portarvi a casa, ovviamente variabile in base a quanti numeri avrete concretamente indovinato con la vostra giocata!

Noi, come sempre, vogliamo augurarvi un sentito buona fortuna, invitandovi a prestare la massima attenzione mentre controllerete la vostra schedina, prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto: eccoveli!

SiVinceTutto Superenalotto n. 250 del 10/12/2025

Combinazione vincente

58 – 31 – 43 – 4 – 46 – 70

In uno degli appuntamenti più particolari tra tutti i vari concorsi offerti settimanalmente da Sisal, il SiVinceTutto Superenalotto tornerà proprio nella serata di oggi – come di consueto mercoledì, precisamente il giorno 10 di dicembre 2025 – con un nuovo sorteggio che potrebbe portare nelle vostre tasche un ricco bottino, certamente utile per archiviare qualche conto rimasto in sospeso negli ultimi mesi, ma – purtroppo – non sufficiente per rendervi milionari.

Infatti, pur portando il nome di uno dei concorsi più ricchi tra quelli settimanali, il SiVinceTutto Superenalotto offre ogni settimana (per così dire) “solamente” un montepremi massimo da 150mila euro, con la particolarità che – essendo, appunto, un montepremi – nessuno tra i vincitori potrà portarselo interamente a casa con le sue scommesse: il regolamento prevede, infatti, che quel bottino venga ripartito in modo equo tra tutti i vincitori; in quote – ovviamente – differenti in base alla quantità di numeri indovinati.

QUANTO COSTA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO E I DETTAGLI DA SAPERE SUI PREMI IN PALIO

Per farvi qualche esempio, tendenzialmente fino a questo momento i giocatori più fortunati del SiVinceTutto Superenalotto si sono sempre portati a casa un minimo di almeno 30mila euro, arrivando al massimo fino alla soglia (piuttosto rara) dei 50mila; mentre per le combinazioni inferiori all’intera sestina le cifre vinte tendenzialmente oscillano da un minimo variabile tra gli 8 e i 10 euro e un massimo che parte sempre da almeno 500 e difficilmente supera i mille.

D’altra parte, resta anche il fatto che il SiVinceTutto Superenalotto è uno dei concorsi più “costosi” per chi vuole provare a cimentarsi con la sua estrazione: una schedina, infatti, vi costerà addirittura 5 euro (più del doppio rispetto al Superenalotto “tradizionale”), ma in cambio vi permetterà di indicare fino a 12 differenti numeri come potenziali vincitori; ovvero il doppio rispetto alla quantità che poi verrà effettivamente estratta dalla Dea Bendata in serata.