Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 10 settembre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

In un nuovissimo mercoledì torna il tempo, per tutti voi desiderosi di dare una svolta economica alla vostra vita, di tentare la fortuna con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto che questa sera regalerà a tutti noi l’ennesima serie di numeri vincenti che custodiscono i suoi – sempre tantissimi, oltre che ambitissimi – premi; tutto sostituendosi al trittico lottifero che oggi è in pausa, semplificando le regole del Superenalotto per aumentare le vostre chance di vincita!

Prima di arrivare alle regole – utili per tutti voi che ci state leggendo e che prima di oggi non vi siete mai misurati con questo apprezzato concorso -, vale sempre la pena precisare che l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto si terrà alla consueta ora di tutti gli altri giochi simili: i numeri vincenti di oggi, infatti, verranno sorteggiati poco dopo lo scoccare delle ore 20 in punto; mentre d’altra parte resta fermo il fatto che per compilare e validare le vostre giocate dovrete arrivare entro (e mai oltre!) le 19:30 di questa sera.

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TUTTE LE REGOLE DEL CONCORSO

Immaginando che non siano ancora passare le 19:30 – o che vogliate portarvi avanti per il concorso del prossimo mercoledì, piazzando già oggi la vostra scommessa in modo da non perdere un’altra occasione – possiamo addentrarci alla scoperta delle regole di SiVinceTutto Superenalotto: anche in questo caso (come nel Superenalotto richiamato nel nome del concorso) i numeri vincenti saranno complessivamente sei, da indovinare tutti per portarvi a casa il premio più alto; con il minimo di vincenti fissato, invece, a due.

La cosa più interessante del SiVinceTutto Superenalotto, però, è che la schedina dovrà contenere un totale di 12 numeri che dovrete scegliere voi giocatori: si tratta – naturalmente – del doppio di quelli che vi servono per vincere il bottino più interessante, con l’ovvio beneficio che risiede nel fatto che le vostre possibilità statistiche di vincita (sempre rispetto al Superenalotto) saranno addirittura doppie!