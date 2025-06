Stiamo attraversando un nuovo mercoledì – che in questo caso ovviamente è il giorno 11 di giugno 2025 – al termine del quale potremo dedicarci al consueto ed attesissimo concorso del SiVinceTutto Superenalotto, atteso per le ore 20 in punto, nonché unico tra i tantissimi appuntamenti con i giochi Sisal a cadere in questa terza giornata della settimana e a permetterci di portare a casa in una sola sera l’intero montepremi in palio: esattamente come per tutti gli altri colleghi, anche per partecipare al SiVinceTutto Superenalotto dovrete necessariamente compilare le vostre schedine con una mezz’ora di anticipo rispetto all’estrazione; mentre dopo l’uscita dei numeri vincenti spetterà a noi – esattamente tra queste righe – riportarli per tutti voi, carissimi lettori!

SIVINCETUTTO, SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 4 Giugno (223/2025)

COME FUNZIONA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE REGOLE E I PREMI IN PALIO

Dato che forse il SiVinceTutto Superenalotto è il più “sconosciuto” tra i vari concorsi, potrebbe essere utile ricordare a tutti voi possibili giocatori ed aspiranti vincitori come funziona effettivamente questo gioco: di fatto le regole sono del tutto identiche a quelle del Superenalotto del quale porta il nome, chiedendo a voi giocatori di indovinare l’intera combinazione da 6 numeri per portarvi a casa il premio massimo tra quelli in palio; tuttavia, a differenza del collega, in fase di giocata vi permetterà di selezionare la bellezza di 12 differenti numeri – sempre compresi tra l’1 e il 90 – con l’ovvia conseguenza che avrete il doppio delle possibilità di vincere rispetto al concorso superenalottifero.

SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 28 Maggio 2025 (222/2025)

Le differenze tra i due, però, non si fermano qui perché, al contempo, è bene ricordare che il SiVinceTutto Superenalotto costerà in totale 5 euro invece dei 2 del Superenalotto; mentre l’ultima sostanziale (e forse più importante) differenza è relativa ai premi: qui, infatti, non troverete alcun jackpot milionario associato alla sestina vincente, ma un montepremi complessivo da 150 mila euro che, alla fine del sorteggio, saranno interamente distribuiti tra i vincitori, con valori naturalmente variabili in base a quanti numeri ognuno tra loro sarà riuscito ad indovinare.