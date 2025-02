Nell’unico gioco (lunedì escluso!) in cui il tris di giochi lottiferi si prendono una piccola pausa settimanale, a tappare il buco lasciato nella fortuna ci penserà – come da tradizione – il SiVinceTutto Superenalotto che è stato introdotto pensandolo proprio come una versione semplificata del più famoso ed apprezzato gioco di cui porta il nome, ma al contempo con premi in palio leggermente minori: prima di arrivare a questi aspetti che – ovviamente – non sono per nulla secondari, vale la pena ricordare a tutti voi carissimi lettori e cercatori di fortuna che se vorrete giocare con il SiVinceTutto Superenalotto avrete tempo per farlo solamente fino alle 19:30 perché da quel momento inizierà l’attesa fino alle 20:00 che ci consegneranno i numeri vincenti di questa settimana!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 5 febbraio 2025 (206/2025)

REGOLE E PREMI IN PALIO NEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME FUNZIONA IL CONCORSO

Complessivamente, entrando subito nel merito del funzionamento (semplicissimo, ve le assicuriamo!) del SiVinceTutto Superenalotto, chiunque volesse tentare la fortuna di essere tra i ricchi vincitori dovrà semplicemente scegliere un totale – minimo e massimo – di 12 numeri che non potranno eccedere oltre il 90, indicandoli nella sempre consueta schedina che si trova sia in ricevitoria che online (dai punti scommessa alle ricevitorie Sisal vere e proprie, passando anche per le agenzie più o meno famose) al costo di appena 5 euro che funzioneranno come se fossero la vostra posta in gioco.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 29 gennaio 2025 (205/2025)

Fatto questo e pagata la scommessa, l’ultimo passo sarà quello di aspettare fino alle 20 per confrontare la vostra puntata del SiVinceTutto Superenalotto con i numeri effettivamente sorteggiati e scoprire il valore del premio vinto: generalmente i bottini in palio non sono fissi e dipendono sempre dal numero di vincitori di ogni singola categoria di premi, ma esiste – al contempo – un meccanismo per cui chiunque riuscirà ad indovinare almeno un paio di numeri vincerà sempre una cifra superiore alla puntata; mentre il bottino più importante sarà riservato a chi avrà centrato l’intera sestina estratta!

SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi 22 gennaio 2025: i numeri vincenti (204/2025)