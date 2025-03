Continua l’ormai lunghissimo ritardo del ‘6’ dal computo delle vincite del SiVinceTutto Superenalotto e la nostra speranza è che finalmente nella serata di oggi – come di consueto il mercoledì, che in questo caso è il giorno 12 di marzo 2025 – tornerà protagonista di un imperdibile appuntamento aperto a chiunque voglia sfidare la Dea Bendata anche nell’unica giornata infrasettimanale in cui il concorso superenalottifero – dalle costole del quale il SiVinceTutto Superenalotto è nato – si prende una piccola pausa: l’appuntamento (sempre seguendo l’esempio del collega più grande) si terrà puntualissimo allo scoccare delle ore 20:00 con la consueta chiusura del momento in cui potrete piazzare la vostra giocata una mezz’ora esatta prima dell’estrazione.

SI VINCE TUTTO, SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 5 marzo 2025 (210/2025)

PREMI E REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME FUNZIONA IL CONCORSO DEL MERCOLEDÌ

Visto che siamo nel tema dei paragoni tra il SiVinceTutto Superenalotto e il suo collega, vale la pena ricordare che in entrambi sono previsti sei differenti numeri vincenti grazie ai quali si potranno portare a casa i ricchi premi in palio, ma in questo singolare concorso a voi giocatori sarà chiesto di indicarne sulla vostra personalissima schedina un totale di dodici: si tratta – di fatto – di una vera e propria opportunità aggiuntiva visto che avrete ben sei possibilità di sbagliare senza che questo possa in nessuno modo inficiare sulle vostre chance di vincita!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 Febbraio 2025 (209/2025)

D’altra parte, un’altra – per non dire quella più grossa ed importante – differenza tra i due giochi è che (purtroppo) nel SiVinceTutto Superenalotto non esiste nessun jackpot milionario in palio per chi centra l’intera sestina vincente: ai vincitori è riservato un montepremi complessivo da 150mila euro che dopo il sorteggio verranno totalmente distribuiti in base a quanti tra i sei numeri vincenti sono stati indovinati da ognuno di loro; il tutto – ovviamente – precludendo a tutti la possibilità di portarseli a casa tutti e 150mila, con quote medie attese che oscillano tra i 5 euro con due numeri e i 100mila con tutti e sei!