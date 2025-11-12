SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 12 novembre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Finalmente, carissimi lettori, è arrivata l’ora di SiVinceTutto Superenalotto che in questi minuti immediatamente successivi alle otto di sera è pronto ad aprire le sue danze fatte di ben sei numeri fortunati e di tantissimi, ricchissimi, premi che potreste vincere con la giusta dose di fortuna; tutto – come sempre – per l’unica volta alla settimana in cui questo concorso si tiene!

Se, infatti, avreste perso la vostra occasione per partecipare, dovrete – purtroppo – aspettare fino al prossimo mercoledì, ma già dalle 21:30 potrete piazzare le vostre scommesse per la prossima settimana; mentre voi che avete partecipato, qui sotto potete trovare i numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto!

SiVinceTutto Superenalotto n. 246 del 12/11/2025

Combinazione vincente

84 – 41 – 14 – 77 – 56 – 33

È nuovamente tempo oggi – naturalmente mercoledì, precisamente il 12 del novembre del 2025 – per giocare al SiVinceTutto Superenalotto e sperare con tutte le vostre forze di riuscire a mettere a segno una qualche fantastica vincita grazie alla quale potrete accantonare per sempre un paio di quei problemi economici che da tempo affollano la vostra mente; anche se purtroppo nel caso del SiVinceTutto Superenalotto non possiamo parlare di premi milionari.

Infatti, anche se porta il nome del ben più famoso concorso che si tiene quattro volte alla settimana, il SiVinceTutto Superenalotto – appunto, purtroppo – non prevede alcun jackpot milionario neppure nel caso in cui indoviniate l’intera sestina che verrà sorteggiata in serata: qui il premio complessivo vale esattamente 150mila euro che funzioneranno, però, come montepremi dell’intero concorso.

Se non sapeste cosa possa significare – anche se è semplicissimo -, permetteteci di spiegarvi che al termine dell’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto indipendentemente dal numero di vincitori e dalla combinazione indovinate, i 150mila euro citati prima verranno interamente distribuiti in tante piccole quote – ovviamente – basate sul quantitativo di numeri centrati!

TORNA OGGI IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PRIMA DI GIOCARE

Per farla ancora più semplice, insomma, nessuno tra i – tendenzialmente tanti – vincitori del SiVinceTutto Superenalotto può effettivamente portarsi a casa tutti i 150mila euro, ma in ogni caso quella sarà la cifra massima che si potrà vincere complessivamente tra tutti i vincitori: le singole quote, dal conto loro, sono piuttosto variabili e si basano su calcoli che tengono conto – come dicevamo prima – di quanti numeri sono stati indovinati e di quanti altri vincitori ci sono stati.

D’altra parte, di piuttosto importante da dire a voi potenziali “novizi” del SiVinceTutto Superenalotto c’è anche il fatto che – pur in presenza di soli 6 numeri vincenti che verranno estratti in serata – quando piazzerete la vostra giocata di cifre dovrete indicarne almeno dodici sulla vostra schedina: una regola unica e pensata appositamente per aumentare le vostre chance!