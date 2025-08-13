SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 13 agosto 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Sempre più vicini a Ferragosto e – soprattutto – alle ferie estive che speriamo possano portare molti tra voi in qualche meraviglioso luogo del mondo, in un nuovo mercoledì (ovvero il 13 agosto 2025) avrete la possibilità di misurarvi con il sempre immancabile SiVinceTutto Superenalotto che ogni settimana ci regala un solo appuntamento che lo rendere – a dir poco – imperdibile per chiunque cerchi fortuna e voglia farlo proprio nel terzo giorno della settimana!

Peraltro il SiVinceTutto Superenalotto è anche il più singolare tra i concorsi con regole uniche e una modalità altrettanto unica di gestire i premi per i vincitori; ma prima di arrivarci vogliamo ricordarvi – come spesso facciamo – che l’estrazione oggi si terrà puntualissima alle ore 20 in modo del tutto automatizzato e pressoché immediato, senza che dobbiate annoiarvi a seguire quelle lunghe estrazioni “manuali” che caratterizzano – per esempio – il Lotto.

D’altro conto, visto che siamo sicurissimi che con questo caldo nessuno tra voi avrà voglia di stare davanti al computer a cercare all’infinito i numeri del SiVinceTutto Superenalotto dimenandovi tra decine di siti differenti, sappiate che saremo noi a riportarveli in queste stesse righe che state leggendo, sperando di potervi annunciare quella attesissima vittoria che da tempo inseguite!

COME FUNZIONA IL PARTICOLARE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: TUTTE LE REGOLE E I PREMI

Visto che abbiamo lasciato il discorso di prima a metà, vogliamo dirvi che la particolarità nelle regole del SiVinceTutto Superenalotto risiede soprattutto (o meglio, esclusivamente) nel fatto che vi permetterà di raddoppiare le vostre opportunità di vincita: seppur, infatti, vi serviranno solamente sei numeri per vincere il più altro tra i premi – e tra poco arriviamo anche a questi -; al contempo la schedina di gioco ne accoglierà un totale di addirittura 12!

I premi del SiVinceTutto Superenalotto, invece, funzionano con la regole del montepremi: ogni settimana il concorso mette, infatti, in palio un totale di 150mila euro che in serata vengono poi interamente distribuiti tra tutti i vincitori; il tutto ovviamente a seconda di quanti numeri ognuno tra loro (o magari anche tra voi!) sarà riuscito a indovinare!