SI VINCE TUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 13 dicembre 2023 (250/2023)

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI

Anche in questo mercoledì 13 dicembre c’è una nuova estrazione settimanale del Sivince Tutto Superenalotto. Il gioco vede un’estrazione settimanale, ogni mercoledì alle ore 20. Così sarà anche in questo secondo mercoledì di dicembre. Come accade ogni settimana, abbiamo raccolto in questo articolo i numeri vincenti del concorso, i premi di quello precedente e interessanti statistiche, oltre alle regole.

Dopo l’estrazione, i numeri si potranno controllare poi sul sito ufficiale di SisalTv o su quello ufficiale del SiVinceTutto. Possibile consultare anche il sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel caso di giocata avanzata in ricevitoria, la schedina cartacea si potrà portare lì per controllarla dal vivo.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: È CACCIA AL JACKPOT

Come ogni mercoledì, anche oggi c’è un nuovo appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto, concorso a premi che permette di vincere fino a 150mila euro. In questo mercoledì 13 dicembre, siamo chiamati al secondo appuntamento del mese ma anche il numero 250 del concorso che vede un’estrazione a settimana, proprio ogni mercoledì, alle ore 20. Il gioco non ha premi fissi ma permette di vincere fino a 150mila euro.

Proprio il premio di 150mila euro sarà ripartito su base proporzionale tra i vari giocatori vincenti. Per giocare al concorso si dovranno scegliere 12 numeri ma ne saranno estratti solo 6. Se questi sei saranno indovinati, il giocatore potrà portare a casa il premio massimo. Nell’ultima estrazione, di mercoledì 6 dicembre, nessuno è riuscito a portare a casa il massimo premio in palio: dunque i 150mila euro non sono finiti nelle casse di nessun giocatore.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I PREMI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Andiamo a vedere ora cosa è successo nell’ultima estrazione del Sivincetutto Superenalotto. Nessuno è riuscito, nel concorso del 6 dicembre, a indovinare i 6 numeri su 12: dunque nessuno ha portato a casa il massimo premio da 150mila euro. 3 giocatori hanno però indovinato 5 numeri ottenendo 1.749,13 € ciascuno. In 121 hanno indovinato 4 numeri portando a casa 104,59 €. 1365 le vittorie da 3 numeri per 41,26 € ciascuno. Sono infine 7942 le vittorie da 2 numeri per 10,08 € ciascuno. In totale in questa estrazione di SiVinceTutto sono state realizzate 9.431 vincite, per un totale di 154.278 €. I numeri vincenti in quest’ultima estrazione erano i seguenti: 19, 27, 29, 52, 75 e 84.

SiVinceTutto Superenalotto n. 250 del 13/12/2023

Combinazione vincente

90 – 18 – 49 – 73 – 47 – 17











