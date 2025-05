Pronti per l’appuntamento con il SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 14 maggio 2025? Certi che la risposta sia affermativa – e se così non fosse, non preoccupatevi perché tanto siete ancora tranquillamente in tempo per prepararvi recuperando la vostra schedina da controllate -, non vediamo l’ora di procedere assieme a tutti voi carissimi lettori alla scoperta dei numeri vincenti sorteggiati oggi!

Dato che sarete sicuramente tutti impazienti di scoprirli, vogliamo solo invitarvi al volo a controllare sempre l’effettiva correttezza della sequenza riportata di seguito controllandola anche sul sito ufficiale del concorso; mentre visto che siete arrivati fino a qui non è il caso che ci lasciate proprio ora perché stiamo per lasciarvi i numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto: eccoveli!

SiVinceTutto Superenalotto n. 220 del 14/05/2025

Combinazione vincente

19 – 67 – 78 – 69 – 49 – 59

Tra le certezze che ci accompagnano in ogni mercoledì dell’anno – oltre a quella sicuramente positiva che è passata la prima metà della settimana in vista del sempre attesissimo weekend – il SiVinceTutto Superenalotto è sicuramente una delle più divertenti ed interessanti visto che tutti voi che vi ricorderete di piazzare la vostra scommessa, potreste facilmente riscoprirvi titolari di un qualche interessantissimo premio certamente utile per mettere da parte un paio di preoccupazioni economiche: se foste tra gli speranzosi giocatori in attesa del classico ‘colpaccio’, sappiate che entro le 19:30 potrete ancora piazzare tutte le scommesse che vorrete per partecipare al SiVinceTutto Superenalotto; mentre da quel momento la finestra si chiuderà fino alla prossima settimana.

TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME FUNZIONA E QUANTO VALGONO I PREMI IN PALIO

Se foste ancora in tempo per correre in ricevitoria (e vi ricordiamo che in ogni caso potrete anche farlo tranquillamente da casa grazie alle giocate online), vi farà sicuramente piacere sapere che le regole del SiVinceTutto Superenalotto sono pochissime e semplicissime: con una scommessa da 5 euro – infatti – accederete alla schedina sulla quale troverete i primi 90 numeri e vi basterà sceglierne un totale di 12 che ritenete possano essere fortunati; fermo restando che in ogni caso per vincere il premio massimo vi basterà che solamente 6 tra i vostri dodici numeri corrispondano alla sestina sorteggiata alle ore 20!

Guardando – prima di salutarvi in attesa dell’estrazione serale che ovviamente seguiremo in diretta assieme a voi – proprio ai premi garantiti dal SiVinceTutto Superenalotto è bene ricordare che questo è tra i pochi giochi a non avere nessun bottino effettivamente fisso: ogni settimana vengono messi in palio un totale di 150mila euro che poi in serata saranno via via distribuiti a tutti i vari vincitori, partendo – con la fetta maggiore – da chi ha indovinato la sestina ed arrivando fino ai giocatori che sono riusciti a centrare almeno una coppia.