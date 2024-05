SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 15 maggio 2024: numeri vincenti (220/2024)

Siamo arrivati ad un nuovo mercoledì – esattamente il 15 maggio 2024 – e questo, come moltissimi tra voi cari lettori già sapranno, significa solamente una cosa: questa sera ci sarà l’estrazione del SiVinceTutto, il simpatico gioco nato sulla scia del successo del Superenalotto, ma che stravolge (rispetto al suo collega ed amico) completamente le regole, soprattutto per quanto riguarda il jackpot. Prima di arrivare alle regole, però, ci teniamo come sempre a ricordarvi che il tempo per piazzare la vostra scommessa – e partecipare alla caccia ai premi – sta per concludersi e se ancora non l’aveste fatto vi invitiamo subito a scegliere i vostri numeri fortunati per il SiVinceTutto, altrimenti dovrete aspettare fino al prossimo mercoledì.

Come fare a giocare? È veramente semplicissimo perché l’unica cosa che dovrete fare è (appunto) scegliere 12 numeri fino al massimo al 90 che per voi sono particolarmente fortunati – come il vostro compleanno, il giorno in cui vi siete sposati o anche, per chi ne avesse, quando sono nati i vostri figli – barrando le rispettive caselline sulla schedina del SiVinceTutto Superenalotto (la trovate in ricevitoria, online o nell’app MyLotteries) per soli 5 euro. Questo è tutto, ora sedetevi comodi e aspettate con noi l’estrazione: mancano veramente poche ore!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: QUANTO VALE IL MONTEPREMI E COME FUNZIONA

Poco fa, però, vi abbiamo accennato a delle regole differenti tra il ricchissimo Superenalotto e il suo ‘sottoposto’, il SiVinceTutto, in particolare per quanto riguarda il jackpot: ci riferivamo al fatto che in questo concorso non c’è nessun premio fisso per i vincitori, ma un totale di circa 150mila euro (anche questi variabili) da spartirsi. Il metro di misura ovviamente è la quantità di numeri che siete riusciti ad indovinare, ma anche quanti tra i giocatori hanno centrato la vostra stessa combinazione e una delle altre disponibili.

Vi facciamo un esempio per farvi capire meglio: se questa sera nel SiVinceTutto qualcuno (speriamo tra voi lettori!) riesce ad indovinare i 6 numeri vincenti, si porta a casa da solo il 32,2% del montepremi, mentre il 3,45 andrà a chi ne ha indovinati 5, un altro 8,2% per chi ne ha 4 e il restante 56,2 con la quarta e la quinta categoria (3 o 2 numeri vincenti). Storicamente alla sestina sono corrisposti premi anche superi ai 150mila euro, mentre in media si parla di cifre attorno ai 40/50mila: ben lontani dai milioni in palio nel Superenalotto, ma con il vantaggio che grazie ai 12 numeri la scommessa nel SiVinceTutto le probabilità di centrare la sestina sono molto più alte!











