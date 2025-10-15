Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 15 ottobre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Assoluto protagonista di questa serata di mercoledì 15 ottobre 2025, il SiVinceTutto Superenalotto è pronto con i suoi consueti 150mila euro nella speranza che questa sera riuscirà – dopo veramente tantissimo tempo – a rendere ricco un fortunato vincitore che riuscirà a centrare (esattamente come per tutti gli altri giochi!) i numeri vincenti: un’occasione, appunto, unica per via della sua cadenza settimanale che cerca di semplificare leggermente le regole del Superenalotto per “facilitarvi” il compito di vincere!

Semplificare perché seppur anche nel SiVinceTutto Superenalotto i numeri vincenti serali sono complessivamente sei (ma senza quei “Jolly” e “SuperStar” presenti nell’altro concorso), in fase di giocata potrete indicarne addirittura dodici così che le vostre chance statistiche di vincita siano effettivamente superiori; ma in cambio di questa possibilità, vi verranno chiesti 5 euro – invece dei 2 superenalottiferi – per validare la vostra schedina.

Per il resto le regole per giocare al SiVinceTutto Superenalotto sono le solite che ben conoscete per tutti gli altri concorsi con le schedine che possono essere recuperate nelle consuete ricevitorie Sisal – e in alcuni casi anche in altre agenzie -; oppure più comodamente online semplicemente registrandovi sul sito ufficiale Sisal!

STATISTICHE E VINCITE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME FUNZIONA IL CONCORSO

Visto che da tantissimo tempo non vediamo uscire un 6 nel SiVinceTutto Superenalotto – con il quale vincereste la fetta maggiore di quei 150mila euro citati in apertura e che sono il montepremi complessivo che verrà interamente distribuito, con o senza 6, questa sera – utile per la vostra giocata potrebbe essere recuperare le statistiche sui numeri più o meno frequenti.

Per esempio, nella prima categoria rientra a tutti gli effetti la sestina composta da 69, 85, 55, 45, 68 e 51 che nelle ultime settimane ha accumulato tra le 44 e le 47 presenze complessive; mentre la seconda categoria – ovvero gli sfortunati del SiVinceTutto Superenalotto – è abitata dai numeri 58, 39, 17, 31, 42 e 76 che sono estratti per l’ultima volta tra i 25 e i 26 concorsi fa.