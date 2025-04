A rendere più divertente (e potenzialmente più ricco, naturalmente!) questo mercoledì 16 aprile 2025 ci penserà l’unico – senza contare i quotidiani Million Day che sono sempre affrontati in articoli a parte, nel caso in cui li cercaste – concorso odierno, ovvero l’apprezzato SiVinceTutto Superenalotto che concederà a tutti voi speranzosi giocatori di mettere le mani sull’intero montepremi nel corso di un’unica estrazione del tutto imperdibile: il sorteggio – seguendo la tradizione dei suoi altri colleghi associati al Lotto – si terrà esattamente alle ore 20:00 nell’arco di una manciata scarsa di minuti; ma visto che sappiamo che molti non avranno tempo di seguire la diretta dell’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto ci penseremo noi per voi, riportandovi proprio in questo articolo la combinazione vincente!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME FARE PER VINCERE IL MONTEPREMI DA 150MILA EURO

Ancor prima di pensare ai numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto – però – visto che mentre scriviamo manca ancora diverso tempo all’effettivo sorteggio, ci teniamo a ricordarvi che se voleste partecipare vi basterà una semplicissima e rapidissima cosa: oltre a chiedere l’apposita schedina riservata a questo gioco – infatti – vi basterà scegliere una combinazione da almeno 12 numeri tutti compresi fino al 90 con una scommessa che vi costerà solamente 5 euro e la necessità che solamente sei tre i vostri numeri corrispondano a quelli che verranno sorteggiati dalla Dea Bendata nel corso di questa serata!

Infatti, la particolarità principale del SiVinceTutto Superenalotto è che rispetto al più partecipato concorso superenalottifero avrete il doppio esatto delle probabilità di aggiudicarvi il premio massimo in palio; fermo restando che qui non esistono jackpot milionari ma un unico montepremi da esattamente 150mila euro che dopo l’estrazione verrà interamente assegnato a tutti i vincitori, con la quota maggiore a chi avrà indovinato l’intera sestina e quella minore – ma sempre pari a qualcosa in più rispetto alla puntata iniziale – riservata a chi di numeri ne avrà indovinati ‘solamente’ due!