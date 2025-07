Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 16 luglio 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

CACCIA ALLA NUOVA SESTINA DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Un montepremi da vincere in un’unica serata: potremmo sintetizzare così la missione di SiVinceTutto Superenalotto, in programma oggi, mercoledì 16 luglio 2025, con una nuova estrazione di numeri vincenti. Riparte, dunque, la caccia alla sestina fortunata, che può valere una vincita importante.

Ma, anche se la settimana scorsa non abbiamo avuto alcun 6, le vincite interessanti non sono mancate, ed è con questo stesso spirito che ci si approccia al nuovo concorso, a patto, ovviamente, di aver fatto tutto il necessario per partecipare alla nuova estrazione.

La strada da seguire è molto semplice: in primis, bisogna scegliere 12 numeri tra quelli compresi fra 1 e 90, con la speranza di riuscire a indovinarne la metà per conquistare la vincita più importante.

Potete giocare online, recarvi nella ricevitoria di fiducia o scegliere quella più vicina a dove state trascorrendo, eventualmente, le vacanze; ma ciò che conta è convalidare la schedina, per portare a termine la procedura necessaria a partecipare al nuovo appuntamento con la fortuna.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ULTIME QUOTE E VINCITE

Si può provare anche la schedina interattiva per tentare la giocata e avere un’idea di quanto si possa vincere a SiVinceTutto Superenalotto; ma, per comprenderla bene, servono chiaramente anche le quote. Ad esempio, in occasione dell’ultima estrazione sono state realizzate ben 7.762 vincite: in totale, sono stati distribuiti oltre 137 mila euro.

Per quanto riguarda il 5, che è la categoria che più vi avvicina all’incredibile colpo del 6, sono state realizzate 10 vincite, per un bottino totale di 4.688 euro. Ben più alto è il bottino complessivo per il 4, visto che le schedine fortunate sono state 88, ognuna delle quali ha fruttato 128,49 euro.

Ci sono poi coloro che hanno centrato 4 dei 6 numeri che compongono la combinazione fortunata, dovendo accontentarsi di 43,09 euro. Infine, ci sono i 3, l’ultima categoria disponibile tra quelle vincenti, che mercoledì scorso ha consegnato 11,01 euro.