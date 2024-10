SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME GIOCARE AL CONCORSO DEL MERCOLEDÌ

Ogni mercoledì i giocatori hanno l’opportunità di partecipare al concorso del Sivincetutto che mette in palio fino a un massimo di 150.000 euro. Un jackpot non altissimo ma comunque interessante per un gioco che offre delle possibilità di vincita importanti, poiché le regole mettono in risalto delle belle chance di portare a casa una cifra interessante. Innanzitutto, per giocare al Sivincetutto Superenalotto si devono scegliere dodici numeri compresi tra l’1 e il 90: si vincerà indovinando sei di questi.

Giocando il doppio dei numeri si ha dunque il doppio delle possibilità di vincita. I numeri preferiti si possono scegliere secondo le proprie preferenze oppure affidandosi alla fortuna con i QuickPick, le schedine precompilate o ancora i sistemi.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Nell’appuntamento di mercoledì scorso del Sivincetutto, sono stati vinti dei premi importanti per un massimo di 145mila euro. Come possiamo vedere analizzando la pagina del sito del concorso, vediamo che nessuno ha messo a segno la vittoria da sei numeri: non è dunque arrivata la vittoria massima. Tre giocatori, invece, hanno vinto 1.647,03 euro ciascuno avendo messo a segno la vittoria da cinque numeri. 147 giocatori hanno centrato la vittoria da punti 4 per una vincita di 81,06 euro mentre in 1603 hanno portato a casa 33,09 euro. Infine, 8532 giocatori hanno vinto 8,84 euro indovinando due numeri.

Dunque, anche nell’ultimo appuntamento del concorso sono arrivati dei premi interessanti che ci dimostrano ancora una volta come il gioco sia molto interessante nonostante i suoi premi in palio siano più bassi rispetto a tanti altri concorsi come ad esempio il Million Day o l’Eurojackpot, che mettono a disposizione dei fortunati giocatori dei premi ben più alti di 150.000 euro.

SiVinceTutto Superenalotto n. 242 del 16/10/2024

Combinazione vincente

–