SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 17 gennaio 2024: numeri vincenti (3/2024)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: SI GIOCA OGNI MERCOLEDÌ

Ogni settimana c’è un’estrazione del Sivincetutto Superenalotto, gioco che si tiene ogni mercoledì e che permette di vincere somme che arrivano fino a 150.000 euro. Il gioco mette in palio un premio sicuramente più basso rispetto ad altri concorsi ma comunque molto interessante: giocare, inoltre, è semplice e le regole sono poche e molto facili.

Cos’è successo, ad esempio, nell’ultima estrazione del 10 gennaio 2024? I numeri estratti sono stati i seguenti: 1, 5, 14, 57, 83 e 90. Nessun giocatore ha indovinato tutti e 6 i numeri dunque nessuno ha ottenuto il massimo premio in palio. 11 giocatori hanno invece indovinato 5 numeri portando a casa 472,05 €. 51,11 € ciascuno invece per i 245 giocatori che hanno indovinato 4 numeri. In totale in questa estrazione di SiVinceTutto sono state realizzate 12.113 vincite, per un totale di 152.621 €

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME GIOCARE

Le estrazioni del Sivincetutto Superenalotto si tengono ogni mercoledì, dunque una volta a settimana: il montepremi del gioco viene interamente distribuito tra i giocatori vincenti del concorso settimanale. Per partecipare, le regole sono molto semplici: dovranno essere scelti 12 numeri compresi fra 1 e 90 e ogni giocata ha il costo di 5 euro. Puntando 10 euro è invece possibile giocare due combinazioni di 12 numeri, oltre a quella da una. Il concorso permette anche di operare la scelta casuale dei 12 numeri se ci si vuole affidare interamente alla fortuna. La schedina potrà essere inoltrata presso un punto vendita Sisal o online, sul sito ufficiale del gioco. Per vincere bisogna indovinare almeno 2 dei 12 numeri giocati al SiVinceTuttoSuperenalotto. Chi otterrà il premio massimo? Chi indovinerà 6 numeri su 12.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO ESTRAZIONE N. 3 DEL 17/01/2024

