Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 17 settembre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

È arrivato il momento di questa serata di mercoledì 17 settembre 2025 in cui la Dea Bendata della fortuna richiama al vostra attenzione, carissimi lettori, per farvi scoprire i numeri estratti per il concorso odierno del SiVinceTutto Superenalotto, portatori di quel consueto montepremi da ben 150mila euro complessivi che nelle prossime ore verranno interamente assegnati a chiunque abbia indovinato alcuni tra i numeri estratti!

Ovviamente il nostro augurio di buona fortuna resta sempre e comunque attivo, assieme all’invito a stare il più attenti possibile all’esito del sorteggio; mentre ora vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto!

SiVinceTutto Superenalotto n. 238 del 17/09/2025

Combinazione vincente

69 – 16 – 19 – 77 – 22 – 34

Hanno già superato i 115,7 milioni i premi assegnati fino a questo momento nel SiVinceTutto Superenalotto, l’unico gioco tra i tanti offerti da Sisal – escludendo ovviamente il quotidiano Million Day – a tenersi ogni mercoledì quando i suoi “colleghi” più apprezzati (ovvero il trio del Lotto, ma anche l’Eurojackpot) si prendono una piccola pausa in vista della corsa che si aprirà domani e durerà fino alla giornata di sabato!

In altre parole, proprio nella serata di oggi – come ben saprete, mercoledì 17 settembre 2025 – potrete partecipare all’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto e la nostra speranza è che quel contatore delle vincite al quale facevamo riferimento poche righe fa crescerà ulteriormente, rendendo protagonisti della vincita del bottino più alto tra quelli in palio: l’appuntamento (come sempre!) è fissato per le ore 20:00, momento in cui si aprirà l’estrazione e sapremo – nell’arco di pochi minuti – i numeri vincenti di oggi!

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: REGOLE E ORARI PER PARTECIPARE AL CONCORSO

Esattamente come per tutti gli altri concorsi simili, anche il SiVinceTutto Superenalotto vi permetterà di piazzare tutte le scommesse che desiderate (ovviamente, sempre senza esagerare!) entro mezz’ora dall’apertura dell’estrazione, ovvero fino alle 19:30 massime: le modalità di gioco sono le stesse alle quali siete abituati per tutti gli altri concorsi, tra quella che vi chiederà di recarvi fisicamente in una ricevitoria Sisal, oppure quella che vi permette anche di giocare online comodamente da casa vostra e sfruttando i bonus di benvenuto dei vari siti delle agenzie di scommesse per non pagare la vostra giocata!

Restano identiche a tutti gli altri giochi anche le regole del SiVinceTutto Superenalotto, con voi giocatori chiamati semplicemente a scegliere una combinazione di numeri che ritenete possa essere quella vincente: singolare, però, il fatto che questo concorso vi chieda di scegliere un totale di dodici differenti numeri, con la Dea Bendata che si limiterà – in serata – a estrarne sei come vincenti, in modo da aumentare (pur leggermente) le vostre chance di vincita!