Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 18 giugno 2025: tutte le regole, quanto si vince e come si gioca

Se il mercoledì è accompagnato da un certezza, quella è sicuramente relativa all’appuntamento con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto che, proprio nella serata di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, ci farà compagnia prendendo il posto che in tutti gli altri giorni della settimana (ad esclusione del lunedì e della domenica) è occupato di diritto dal trio lottifero che vede protagonisti, appunto, il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto!

Come sempre – tanto che forse non è neppure il caso di ricordarlo per l’ennesima volta, ma la prudenza non è certamente mai troppa – il sorteggio del SiVinceTutto Superenalotto si terrà allo scoccare preciso delle ore 20:00, ma resta sempre fermo il fatto che, nel caso in cui vogliate piazzare la vostra scommessa e non l’abbiate ancora fatto, dovrete necessariamente muovervi entro le 19:30, dopo le quali si chiuderà la finestra di gioco e inizierà l’attesa per i ricchissimi numeri vincenti!

Nel caso in cui non ne foste al corrente e foste in ritardo per correre in una ricevitoria Sisal o in una delle tantissime agenzie di scommesse, vale sempre la pena ricordare che al SiVinceTutto Superenalotto potrete anche comodamente e tranquillamente giocare online, sfruttando uno dei tantissimi siti: quello “ufficiale” è Sisal.it, ma andranno benissimo anche tutti gli altri (tra Giochi24, Lottomatica e GoldBet, per citarne alcuni), sfruttando anche i vari bonus di benvenuto.

Complessivamente, visto che di regole stiamo parlando, potrebbe farvi comodo recuperare brevemente anche le semplicissime modalità di gioco che regolano il SiVinceTutto Superenalotto: come in tutti gli altri giochi e concorsi simili, tutto verterà attorno a una serie di numeri fortunati che dovrete scegliere per indicarli nella schedina e che, in questo caso, dovranno essere in totale 12, sempre tutti diversi tra loro e con un limite numerico fissato a 90; mentre a livello di costi vi serviranno solamente 5 euro per validare la schedina.

Le particolarità del SiVinceTutto Superenalotto rispetto agli altri colleghi sono due: da un lato, il fatto che per vincere il premio massimo vi basterà indovinare un totale di soli 6 numeri, con gli altri scelti che saranno a tutti gli effetti solamente un surplus; mentre, dall’altro lato, il premio che non sarà né un jackpot, né delle effettive cifre fisse, ma un montepremi massimo di 150mila euro che in serata saranno interamente distribuiti ai tantissimi vincitori!