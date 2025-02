Possiamo dedicarci in questa serata di mercoledì 19 febbraio 2025 ai numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto che proprio una manciata scarsa di minuti fa sono stati sorteggiati nelle consuete sale estrattive dell’Agenzia Dogane e Monopoli e sono prontissimi a tradursi in una ricca serie di interessanti premi che prestissimo potrebbero finire nelle tasche di qualcuno tra voi carissimi lettori: la posta in palio è sempre altissima perché ci parla di ben 150mila euro in palio per chi sarà riuscito ad indovinare almeno un paio di numeri e l’attesa è finalmente finita!

Dal conto nostro vi invitiamo giusto al volo a ricontrollare sempre i numeri che vi riportiamo consultando anche il sito ufficiale del gioco, ma per ora restate qui perché augurandovi un sentitissimo buona fortuna passiamo immediatamente la palla ai numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto!

SiVinceTutto Superenalotto n. 208 del 19/02/2025

Combinazione vincente

9 – 61 – 55 – 39 – 24 – 87

Come ogni mercoledì, anche oggi – ovvero ovviamente il 19 febbraio 2025 – nel corso della serata potremo scoprire i settimanali numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto che ci verranno consegnati da tradizione allo scoccare delle 20 in punto (esattamente come il collega ‘più grande’ di cui porta il nome) dell’unica giornata in cui i concorsi lottiferi si prendono una piccola – e forse meritata – pausa dando la possibilità a tutti voi che vorrete sfidare la Dea Bendata di provare a portarvi a casa l’intero montepremi in palio: una singolarità del SiVinceTutto – infatti – è che a differenza del Superenalotto non c’è nessun jackpot milionario in palio, ma un premio fisso che verrà poi distribuito equamente tra tutti i vari vincitori in base alle combinazioni indovinate!

TUTTE LE REGOLE E I POSSIBILI PREMI IN PALIO NEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Entrando ancora più nel merito del funzionamento del SiVinceTutto Superenalotto è importante fare innanzitutto un passetto indietro per patire dal principio: chiunque voglia giocare – infatti – prima ancora di pensare ai premi e alle possibilità di portarseli a casa, dovrà come primissima cosa pensare a 12 numeri che siano tutti compresi fino al 90 massimo e che poi andranno indicati nell’apposita schedina; quest’ultima potrà essere facilmente trovata in qualsiasi ricevitoria e punto scommessa o anche sul web, in entrambi i casi indipendentemente dall’agenzia che si sceglierà ma tenendo a mentre che Sisal è quella (per così dire) ‘ufficiale’.

Il costo di una giocata al SiVinceTutto Superenalotto è di cinque euro, ma dall’altra parte l’offerta è quella di competere ad un bottino da 150mila euro (ovvero il valore del montepremi citato qualche riga fa): complessivamente – e fermo restando che si tratta di cifre del tutto indicative – in media chi avrà indovinato almeno un paio di cifre vincerà sempre e comunque un premio dal valore minimo sicuramente pari al valore della scommessa e in media di 10/12 euro; ma con un totale di 6 numeri centrati tendenzialmente si parla sempre di cifre superiori ai 30mila euro!