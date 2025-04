Eccoci tornati ancora una volta tra queste righe dedicate all’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto per scoprire assieme a voi carissimi lettori tutti i numeri vincenti sorteggiati da pochi minuti dalla Dea Bendata e che potrebbero permettervi di accaparrarvi uno di quei sempre ambitissimi premi in palio in questo gioco del mercoledì, il tutto però – purtroppo – senza milionari jackpot in grado di cambiare completamente la vostra vita.

SiVinceTutto Superenalotto, estrazione di oggi 26 marzo 2025/ I numeri vincenti (213/2025)

In questo concorso – infatti – viene fissato solamente un montepremi da 150mila euro che alla fine della serata di estrazioni verrà poi ripartito in modo equo e coerente con i numeri indovinati – partendo da un minimo di 2 ed arrivando ovviamente a sei – tra tutti i giocatori; ma ora senza perdere altro tempo eccovi tutti i numeri vincenti di oggi – mercoledì 2 aprile 2025 – del SiVinceTutto Superenalotto!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 marzo 2025 (212/2025)

SiVinceTutto Superenalotto n. 214 del 02/04/2025

Combinazione vincente

87 – 28 – 43 – 53 – 20 – 86

Torna anche ad aprile – d’altronde come in tutti gli altri mesi dell’anno – il SiVinceTutto Superenalotto che proprio nella serata di oggi, mercoledì 2 aprile 2025, ci consegnerà una nuovissima serie di numeri vincenti che per voi cari giocatori potrebbero (ovviamente con la necessaria giusta dose di fortuna) tradursi in un qualche premio particolarmente interessante e sul quel potrete provare a mettere le mani solamente oggi: se non lo sapeste – e crediamo sia una circostanza piuttosto rara se siete finiti su questa pagina -, infatti, il SiVinceTutto Superenalotto è l’unico tra i tantissimi concorsi simili ad avere una cadenza esclusivamente settimanale con estrazioni che si tengono solo il mercoledì.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 12 Marzo 2025 (211/2025)

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE SEMPLICISSIME REGOLE DEL CONCORSO

Se foste poco pratici del SiVinceTutto Superenalotto perché negli ultimi tempi vi siete soprattutto dedicati agli altri numerosi concorsi offerti da Sisal, fateci chiarire fin da subito che le regole sono veramente semplicissime e non richiederanno a voi carissimi giocatori alcuno sforzo particolare: esattamente come tutti gli altri giochi la prima cosa da fare è correre in una ricevitoria dove vi basterà poi chiedere l’apposita schedina dedicata a questo gioco; ovviamente fermo restando che potrete anche giocare comodamente e facilmente online usando i siti delle tantissime agenzie di scommesse, tra i quali – naturalmente – sisal.it è quello ‘ufficiale’.

Nella schedina del SiVinceTutto Superenalotto a quel punto troverete tutti i numeri compresi tra l’1 e il 90 che saranno quelli tra i quali dovrete scegliere per piazzare la vostra scommessa: complessivamente vi sarà permesso (e richiesto) di indicarne un minimo e un massimo di 12 che siano tutti differenti tra loro, per poi pagare 5 euro per validare la giocata; mentre la particolarità unica di questo concorso è che da quella dozzina scelta vi basterà averne indovinati ‘solamente’ sei per portare a casa il massimo tra i premi in palio con i restanti che altro non sono se non un surplus.