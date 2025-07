Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 2 luglio 2025: tutte le regole, quanto si vince e come si gioca

In questa giornata di mercoledì 2 luglio 2025 chiunque lo desideri – e se siete finiti a leggere proprio questo articolo, possiamo dare per scontato che siate tutti voi carissimi lettori – potrà cimentarsi con un nuovissimo concorso del SiVinceTutto Superenalotto, pronto per il classico appuntamento del mercoledì nelle sale estrattive Sisal al termine del quale conosceremo la nuovissima combinazione di numeri che potrebbero rendervi vincitori di una cifra decisamente interessante!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 giugno (226/2025)

A tutti voi che siete alle vostre primissime esperienze con il SiVinceTutto Superenalotto vogliamo – come spesso facciamo – ricordare i due orari che dovrete tenere ben fissati nella mente per giocare: infatti, alle ore 19:30 si chiuderà la possibilità di piazzare scommesse (in qualsiasi modalità, che sia online con siti e app, o di persona), aprendo a un’attesa che si protrarrà fino alle 20:00 in cui il gioco farà la sua apparizione nella sala estrattiva e ci consegnerà tutti i suoi numerini fortunati di oggi!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 18 giugno (225/2025)

COME SI GIOCA AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE SEMPLICISSIME REGOLE E I TANTI PREMI IN PALIO

Le modalità di gioco del SiVinceTutto Superenalotto, peraltro, sono veramente semplicissime e funzionano in modo del tutto identico rispetto a qualsiasi altro gioco: nella schedina dedicata a questo concorso, infatti, dovrete semplicemente indicare i vostri 12 numeri preferiti (con gli unici due limiti fissati all’1 come numero minimo e al 90 come massimo) per poi pagare la scommessa dal valore di appena 5 euro.

Al contempo, però, sono due le particolarità del SiVinceTutto Superenalotto: la prima riguarda il fatto che la combinazione vincente è composta da soli 6 numeri rispetto ai 12 che avete scelto per la vostra schedina, aumentando di parecchio le possibilità di vincere uno dei tanti premi in palio; mentre la secondo è relativa proprio ai bottini che potreste vincere perché si tratta di un concorso che prevede un montepremi massimo da 150mila euro che dopo le ore 20:00 verrà interamente distribuito ai vincitori, proporzionalmente a quanti saranno i numeri eventualmente indovinati.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 11 Giugno (224/2025)