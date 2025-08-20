SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 20 agosto 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince
Non abbiamo ancora visto – in tutto il corso di questo 2025 – nessun giocatore riuscire a mettere a segno un ambitissimo “6” nel SiVinceTutto Superenalotto, il concorso che ci accompagna tutti i mercoledì coprendo quel buco che si crea negli appuntamenti lottiferi esattamente a metà settimana: un appuntamento, per moltissimi, fisso visto che permette di portarsi a casa l’intero montepremi in una sola serata; con un’occasione unica ogni sette giorni da cogliere al volo!
Se non conosceste il SiVinceTutto Superenalotto, vi invitiamo a seguirci nelle prossime righe, mentre a voi che siete già dei frequentatori di questi ricchi ambiente diamo appuntamento a qualche minuto dopo le ore 20:00 per scoprire tutti assieme i sei numeri vincenti di oggi con noi de ilSussidiario.net che seguiremo la diretta dell’estrazione al posto vostro per riportarvi i numerini in questo articolo; il tutto tenendo saldamente incrociate le nostre dita nella speranza che riusciate a realizzare il vostro sogno di diventare (a dir poco!) ricchi!
COME FUNZIONA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: LE REGOLE E I PREMI DI QUESTO CONCORSO
Tornando a voi novizi del SiVinceTutto Superenalotto, la primissima cosa da mettere in chiaro è che si tratta di un concorso che funziona esattamente come tutti gli altri che potreste conoscere: vi basterà, infatti, scegliere dodici numeri che pensate possano essere vincenti per inserirli nella schedina riservata a questo simpatico appuntamento; il tutto senza grandi limiti da rispettare – fuorché le ore 19:30, oltre le quali non potrete più piazzare le vostre scommesse – e con un costo fissato a 5 euro a scommessa.
Fatto quello, dovrete poi solamente aspettare pazientemente le ore 20 per scoprire i numeri vincenti, ma nel frattempo è sicuramente utile dirvi che per vincere il premio massimo da quelli in palio lo vincerete nel caso in cui sei dei vostri dodici numeri corrispondano alla sestina estratta, con gli altri che serviranno solo ad aumentare leggermente le vostre chance di mettere a segno una ricca vincita!