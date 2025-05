Oggi è l’unica giornata della settimana (oltre al lunedì) in cui i vari concorsi associati al Lotto si prendono una breve pausa, senza che si tengano le estrazioni serali. Al loro posto, però, non mancherà ovviamente il SiVinceTutto Superenalotto, che si prende l’intera scena serale, consentendo a voi, carissimi giocatori, la possibilità di mettere le mani sull’intero montepremi messo in palio dalla Dea Bendata. Un appuntamento certamente partecipatissimo e che, al contempo, è anche piuttosto interessante, perché rappresenta una sorta di semplificazione del certamente più partecipato appuntamento superenalottifero. Ma immergiamoci subito alla scoperta del SiVinceTutto Superenalotto!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 14 Maggio (220/2025)

TORNA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: REGOLE, PREMI E COME GIOCARE

Dato che il concorso vero e proprio si terrà solamente alle ore 20:00 – e fermo restando che per giocare dovrete recarvi in ricevitoria entro il limite massimo delle 19:30 –, abbiamo un po’ di tempo per recuperare le regole del SiVinceTutto Superenalotto: la primissima cosa da dire è che, per partecipare, dovrete scegliere un totale di 12 numeri differenti da inserire nell’apposita schedina riservata a questo concorso; mentre altrettanto interessante è il fatto che, per vincere il premio massimo tra quelli in palio, servirà indovinare un totale di sei numeri, con la dozzina puntata che serve esclusivamente a raddoppiare le vostre chance di vincita!

Una schedina del SiVinceTutto Superenalotto costa 5 euro (e, ovviamente, potete compilarne quante ne desiderate, senza particolari limiti), con i premi che sono piuttosto variabili: questo concorso, infatti, mette in palio un totale di 150 mila euro, che in serata verranno interamente distribuiti tra i vincitori in base a quanti numeri avranno indovinato rispetto alla sestina vincente; fermo restando che, in assenza di punti “6”, gli altri vincitori incasseranno premi leggermente maggiori, e che il già citato “6” potrebbe rendervi titolari di un premio tendenzialmente compreso tra i 30 e i 60 mila euro!