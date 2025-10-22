Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 22 ottobre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Le ore 20 sono arrivate e visto che in questa serata di mercoledì 22 ottobre 2025 c’è solamente un concorso a farci compagnia (oltre che ovviamente il giornaliero Million Day), grazie ai numeri odierni del SiVinceTutto Superenalotto possiamo dire ufficialmente chiuso il viaggio tra i premi, sperando che qualcuno tra voi carissimi lettori sia riuscito a portarsi a casa la sestina fortunata!

Come sempre facciamo, noi vogliamo solo augurarvi buona fortuna e ricordarvi che sarà importantissimo stare il più possibile concentrati sui numerini; mentre ora vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto!

SiVinceTutto Superenalotto n. 243 del 22/10/2025

Combinazione vincente

30 – 78 – 28 – 72 – 51 – 37

È tutto prontissimo per un nuovo ricco appuntamento con l’estrazione del SiVinceTutto Superenalotto che ogni settimana vi permette di provare a vincere i suoi interessanti premi in un’unica singola estrazione che si tiene – naturalmente, altrimenti non saremmo qui a parlarne – proprio di mercoledì: un’occasione, insomma, da non perdere ma tenendo sempre e comunque a mente che in ogni caso potrete rinviare la vostra partecipazione al SiVinceTutto Superenalotto alla prossima settimana senza che questo comporti alcun tipo di problema!

Infatti, anche se il SiVinceTutto Superenalotto porta il nome del concorso con il jackpot milionario in palio – appunto, il Superenalotto -, non è previsto alcun bottino variabile che cresce o diminuisce ogni volta che viene vinto: qui il protagonista assoluto è un montepremi fisso dal valore di 150mila euro che dopo il sorteggio serale verrà interamente distribuito tra i vincitori, ripartito in base a quanti tra i numeri vincenti verranno indovinati da ognuno di loro.

COME SI VINCE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: REGOLE, PREMI E COSTI DEL CONCORSO

Peraltro, le regole del SiVinceTutto Superenalotto cercano anche di rendervi più “semplice” la possibilità di vincere uno dei premi perché – e lo diciamo soprattutto a beneficio di chi non ha mai partecipato a questo concorso prima di oggi e vuole provare a essere uno dei vincitori – pur a fronte di “soli” sei numeri sorteggiati in serata come vincenti, quando giocherete potrete indicarne addirittura dodici nella vostra schedina con sei tra questi che funzioneranno (in un certo senso) da bonus per aumentare le vostre chance!

Ovviamente, visto che potrete scegliere 12 numeri e che al contempo ve ne basteranno 6 per aggiudicarvi il premio più interessante (il cui valore varia, ma è tendenzialmente sempre superiore ai 30mila euro!), il regolamento del SiVinceTutto Superenalotto prevede che paghiate cinque euro per validare la vostra giocata, a differenza degli altri concorsi simili in cui il costo è di uno o massimo due euro.