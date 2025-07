Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 23 luglio 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Si è chiusa da pochissimo la consueta estrazione del mercoledì (unico giorno della settimana che vi permette di partecipare a questo concorso) del SiVinceTutto Superenalotto, ora entrato nella fase più interessante ed emozionante dell’intera serata odierna nel corso della quale auguriamo a tutti voi che state leggendo queste righe con le vostre schedine tra le mani, di riuscire a portarvi a casa uno dei tanti premi in palio!

Visto che non è nostra intenzione trattenervi più del tempo strettamente necessario per non separarvi dalle vostre potenziali vincite, vogliamo solo invitarvi a prestare la massima attenzione alla combinazione vincente e a quella giocata, lasciandovi subito ai numeri vincenti di oggi del SiVinceTutto Superenalotto!

SiVinceTutto Superenalotto n. 230 del 23/07/2025

Combinazione vincente

19 – 69 – 29 – 8 – 9 – 70

È anche oggi il SiVinceTutto Superenalotto l’unico tra i tantissimi concorsi a premi a permettere a tutti voi carissimi lettori che lo desiderate di provare a mettere le mani su qualche interessantissimo premio, con la solita schedina ad attendervi in qualsiasi punto scommessa Sisal da compilare – come certamente ben saprete – con almeno mezz’ora di anticipo rispetto all’effettivo sorteggio: se da un lato, infatti, quest’ultimo si terrà allo scoccare delle ore 20:00, dall’altro le opportunità per compilare e validare le schedine si esauriranno 19:30 in punto.

Ovviamente per giocare al SiVinceTutto Superenalotto potrete procedere come siete abituati per tutti gli altri giochi: da un lato l’opzione più semplice è quella di recarvi alla vostra ricevitori di fiducia facendovi, eventualmente, aiutare dall’addetto per la compilazione della schedina; dall’altro potrete anche – in modo decisamente più semplice e rapido – giocare sui tanti siti che vi permettono di farlo, sfruttando – là dove presenti – i bonus di benvenuto per non pagare la vostra scommessa!

LE SEMPLICISSIME REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME COMPILARE LE SCHEDINE PER VINCERE I PREMI

A conti fatti, d’altra parte, è utile ricordarvi che giocare al SiVinceTutto Superenalotto è semplicissimo, esattamente come per tutti gli altri concorsi simili: voi giocatori e cercatori di fortuna dovrete, infatti, solamente scegliere una combinazione da un minimo e un massimo di 12 numeri, purché siamo (ovviamente) tutti diversi l’uno dall’altro e tutti compresi dalla cifra minima di 1 e da quella massima di 90.

Per vincere un premio del SiVinceTutto Superenalotto vi basterà che anche solo un paio dei vostri 12 numeri prescelti siano uguali a quelli estratti dalla Dea Bendata alle ore 20:00, ma sarà solo indovinando l’intera sestina (con gli altri sei numeri scelti che saranno una sorta di “bonus” per tutti voi!) che vi porterete a casa il premio massimo che in genere – non essendo fisso – ammonta a cifre tendenzialmente superiori ai 30mila euro!