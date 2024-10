Come in tutti i mercoledì, anche oggi – 23 ottobre 2024 – si ripeterà il sempre partecipatissimo concorso del SiVinceTutto Superenalotto che metterà ancora una volta in palio il suo intero montepremi, dividendolo tra tutti voi carissimi lettori che riuscirete a centrare almeno un paio dei numeri che tra qualche ora verranno sorteggiati dalla Dea Bendata della fortuna: nel caso non lo sapeste, l’appuntamento ufficiale è fissato per le ore 20 in punto; ma la buona notizia è che da questo momento fino alle 19:30 potrete ancora giocare la vostra schedina del SiVinceTutto Superenalotto nella speranza di portarvi a casa un qualche ricco bottino!

Dato che certamente sarete curiosi di sapere a quanto potrebbero potenzialmente ammontare i premi del SiVinceTutto Superenalotto, prima di dare la parola alle (ve lo anticipiamo: semplicissime!) regole torniamo indietro fino a mercoledì 16 ottobre per dirvi che tra le più di 7mila vincite segnate su tutto il nostro bel territorio due hanno raggiunto l’ottima cifra di 2.500 euro; mentre tra le altre le più numerose (ovvero con 2 numeri, pari a ben 6mila vincitori) valevano 12 euro, seguiti da altri 50 vinti da poco più di mille fortunati ed – infine – da 105 bottini da 113 euro.

COME GIOCARE AL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: 5 EURO PER 12 NUMERI, MA NE BASTANO 6 PER VINCERE

Recuperati i premi – e vi diciamo ancora che il totale supera di poco i 145mila euro – possiamo ora passare immediatamente a quelle pochissime cose che dovete sapere per giocare al SiVinceTutto Superenalotto, partendo dal più importante degli aspetti: una schedina vi costerà 5 euro fissi (che ovviamente possono anche essere raddoppiati per aumentare le giocate complessive), con i quali potrete segnare fino ad un massimo di 12 numeri che dovranno obbligatoriamente essere tutti diversi tra loro ed inferiori al 90, ovviamente compreso.

L’aspetto sicuramente più interessante e che rende unico nel suo genere il SiVinceTutto Superenalotto è proprio nascosto tra i numeri perché dei 12 su cui punterete ve ne basteranno solamente 6 per portarvi a casa il premio più alto tra tutti gli altri vincitori, rendendo sicuramente più semplice segnare anche solo una piccola vittoria rientrando (come nel caso dei 6mila vincitori citati prima) della vostra scommessa!