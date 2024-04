SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione di oggi, 24 aprile 2024: numeri vincenti (217/2024)

L’ESTRAZIONE DI OGGI, 24 APRILE 2024, DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: RICCHI PREMI IN VISTA?

Torna oggi l’attesissima (e sempre molto partecipata) estrazione del SiVinceTutto, il gioco a premi associato al Superenalotto e diventato, ormai, un vero e proprio appuntamento fisso: vi ricordiamo, infatti, che quella di oggi (mercoledì 24 aprile 2024) sarà l’unica occasione che avrete questa settimana per cercare di strappare un qualche ricco premio dalle mani della Dea Bendata della fortuna, che ovviamente noi speriamo essere il più alto possibile! L’estrazione del SiVinceTutto, così come del suo ‘amico’, il Superenalotto, si terrà attorno alle ore 20, e noi ovviamente la seguiremo in diretta per voi, lasciandovi liberi di pensare ad altro, per consultare i numeri vincenti quando siete più comodi.

Però, ci teniamo anche a ricordarvi che la finestra per piazzare la vostra scommessa sta per chiudersi, quindi lasciate un attimo da parte quello a cui vi state dedicando e correte a giocare i vostri numeri preferiti! La schedina la potrete facilmente trovare in una qualche ricevitoria Sisal, ma anche sul sito ufficiale del SiVinceTutto Superenalotto e (ovviamente, ma solo per i più tecnologici tra voi) sull’app MyLotteries: vi costerà solamente 5 euro e dovrete scegliere 12 tra i 90 numeri che troverete nel riquadro centrale, mentre ve ne basteranno appena 6 per portarvi a casa il premio più ricco della giornata!

QUANTO VALGONO I PREMI DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO?

Le regole del SiVinceTutto (l’avrete capito) sono semplicissime e una giocata vi costerà meno di 5 caffè al bar, ma i premi potrebbero fare veramente la differenza nella vostra vita: certamente non vi renderanno milionari (come nel caso del Superenalotto), ma magari vi saranno utili per saldare un piccolo mutuo o per fare quella ristrutturazione che da (troppo) tempo vi perseguita. Ma quanto vale quel premio di cui parliamo ormai da troppe righe? È presto detto: si tratta di un massimo di 150.000 euro, che saranno poi ripartiti tra tutti i vincitori; ovviamente in base a quanti numeri avete centrato.

Con 2 dei sei numeri vincenti il premio è più o meno sempre attorno ai 10 euro, ma la bella notizia è che ovviamente cresce man mano che ne indovinate altri: buttando un occhio un pochino indietro (esattamente alla fine di febbraio, nello ‘sfortunato’ giorno bisesto) l’ultimo 6 vinto valeva più di 47 mila euro; ma lo scorso mercoledì sono stati vinti bottini tra i 12 (appunto, come dicevamo prima, con 2 numeri) e i 1.649,11 euro (con 5, dato che non è uscito nessun 6).











