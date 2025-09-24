SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 24 settembre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince
Sono ormai (quasi) dieci mesi esatti che nessuno riesce a mettere a segno un ricercatissimo “6” nei concorsi settimanali del SiVinceTutto Superenalotto, il gioco da solo protagonista della serata di mercoledì e che vuole essere una sorta di versione semplificata dell’appuntamento superenalottifero che – certamente – ben conoscerete per via del suo ambitissimo jackpot: un premio – quest’ultimo – che purtroppo manca tra quelli in palio nel SiVinceTutto Superenalotto, ma che in cambio vi permetterà di vincere uno dei suoi bottini con maggiore (per così dire) semplicità!
Per dare una spiegazione a questa semplicità a cui abbiamo fatto riferimento, è utile ricordare che nel SiVinceTutto Superenalotto – esattamente come nell’altro concorso di cui porta il nome – in serata verranno estratti come vincenti un totale di sei numeri: la semplicità sta, però, nel fatto che le vostre schedine potranno (e dovranno) ospitarne addirittura dodici che ritenete possano includere anche i sei vincenti, con i restanti sei che rappresentano una sorta di “extra” utile solamente per aumentare le vostre possibilità statistiche di vincita.
COS’È E COME FUNZIONA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: REGOLE, COSTI E PREMI IN PALIO
Un’altra importante e sostanziale differenza tra il SiVinceTutto Superenalotto e il suo collega – oltre al tema dei premi, al quale arriveremo a brevissimo – è legata al costo che dovete pagare per validare la vostra schedina: se, infatti, il Superenalotto chiede una puntata pari ad appena 2 euro, in questo caso ve ne serviranno in totale 5; ma se desideraste tentare una sola volta (o anche un paio!) la fortuna, potrete sfruttare i bonus di benvenuto dei siti delle agenzie di scommesse – quindi giocando, obbligatoriamente, online – per piazzare gratuitamente la vostra scommessa!
Resta, infine, da chiarire il tema dei premi in palio nel SiVinceTutto Superenalotto che – esattamente come molti altri concorsi simili – non ha degli effettivi bottini fissi, ma un montepremi dal valore di 150mila euro che ogni mercoledì (durante le estrazioni) viene interamente assegnato ai vincitori: i valori dei singoli premi – tra i quali il minimo è riservato a chi indovina almeno una coppia – dipendono dal totale dei vincitori, con cifre variabili tra i 9 euro minimi e i 60mila massimi.