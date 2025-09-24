SiVinceTutto Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di mercoledì 24 settembre 2025: quali sono le regole, come si gioca e quanto si vince

Sono ormai (quasi) dieci mesi esatti che nessuno riesce a mettere a segno un ricercatissimo “6” nei concorsi settimanali del SiVinceTutto Superenalotto, il gioco da solo protagonista della serata di mercoledì e che vuole essere una sorta di versione semplificata dell’appuntamento superenalottifero che – certamente – ben conoscerete per via del suo ambitissimo jackpot: un premio – quest’ultimo – che purtroppo manca tra quelli in palio nel SiVinceTutto Superenalotto, ma che in cambio vi permetterà di vincere uno dei suoi bottini con maggiore (per così dire) semplicità!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi 17 settembre 2025: i numeri vincenti (238/2025)

Per dare una spiegazione a questa semplicità a cui abbiamo fatto riferimento, è utile ricordare che nel SiVinceTutto Superenalotto – esattamente come nell’altro concorso di cui porta il nome – in serata verranno estratti come vincenti un totale di sei numeri: la semplicità sta, però, nel fatto che le vostre schedine potranno (e dovranno) ospitarne addirittura dodici che ritenete possano includere anche i sei vincenti, con i restanti sei che rappresentano una sorta di “extra” utile solamente per aumentare le vostre possibilità statistiche di vincita.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Mercoledì 10 Settembre (237/2025)

COS’È E COME FUNZIONA IL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: REGOLE, COSTI E PREMI IN PALIO

Un’altra importante e sostanziale differenza tra il SiVinceTutto Superenalotto e il suo collega – oltre al tema dei premi, al quale arriveremo a brevissimo – è legata al costo che dovete pagare per validare la vostra schedina: se, infatti, il Superenalotto chiede una puntata pari ad appena 2 euro, in questo caso ve ne serviranno in totale 5; ma se desideraste tentare una sola volta (o anche un paio!) la fortuna, potrete sfruttare i bonus di benvenuto dei siti delle agenzie di scommesse – quindi giocando, obbligatoriamente, online – per piazzare gratuitamente la vostra scommessa!

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 settembre (236/2025)

Resta, infine, da chiarire il tema dei premi in palio nel SiVinceTutto Superenalotto che – esattamente come molti altri concorsi simili – non ha degli effettivi bottini fissi, ma un montepremi dal valore di 150mila euro che ogni mercoledì (durante le estrazioni) viene interamente assegnato ai vincitori: i valori dei singoli premi – tra i quali il minimo è riservato a chi indovina almeno una coppia – dipendono dal totale dei vincitori, con cifre variabili tra i 9 euro minimi e i 60mila massimi.