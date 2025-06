Estrazione SiVinceTutto Superenalotto dei numeri vincenti di mercoledì 25 giugno 2025: tutte le regole, quanto si vince e come si gioca

Nell’ultimo mercoledì – esattamente il giorno numero 25 – di questo già caldo giugno, torna ancora una volta il SiVinceTutto Superenalotto che questa sera, esattamente allo scoccare delle ore 20, ci permetterà di conoscere una nuova combinazione di numeri vincenti grazie ai quali qualcuno tra voi carissimi lettori potrebbe riuscire a mettere la mani su quel montepremi (o meglio, una parte consistente) dal valore complessivo di ben 150 mila euro!

Anche se l’estrazione, come dicevamo prima, è fissata per le ore 20:00, vale sempre la pena ricordare che per giocare al SiVinceTutto Superenalotto sarà per voi obbligatorio arrivare entro le 19:30 perché – esattamente come per tutti gli altri giochi simili a questo ai quali siamo certamente ben abituati – sarà proprio da quel momento che le ricevitorie Sisal non accetteranno più schedine e scommesse, aprendo a una mezz’ora di attesa per l’appuntamento con i numeri!

D’altra parte, potrebbe anche farvi comodo ricordare che nel caso in cui, per una ragione o per un’altra, non riusciate a piazzare la vostra scommessa per il SiVinceTutto Superenalotto in queste ore che vi separano dall’estrazione e – appunto – entro le 19:30, il prossimo concorso si terrà tra esattamente sette giorni, il prossimo mercoledì 2 luglio 2025 con nuovi numeri, nuove chance e nuovi premi per voi!

PREMI E REGOLE DEL SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: COME GIOCARE E QUANTO SI PUÒ VINCERE

Visto che vi abbiamo ricordato tutte le varie scadenze che dovrete rispettare per giocare al SiVinceTutto Superenalotto, vale la pena ora spostare la nostra attenzione alle semplicissime regole: per giocare, infatti, vi basterà scegliere un totale di 12 differenti numeri che siamo tutti compresi tra l’1 e il 90 con un costo fissato ad appena 5 euro e un minimo di una possibilità su sette di riuscire a vincere uno dei cinque premi in palio.

Per dirvi vincitori, infatti, vi basterà che almeno due dei vostri 12 numeri siamo corrispondenti ad altrettanti da quelli estratti: il premio massimo, in ogni caso, spetta a chi di numeri ne indovina sei (con gli altri sei che servono solo ad aumentare le vostre chance di vincita) e a livello di cifre molto dipenderà da quanti sono gli altri vincitori dato che i 150mila euro citati prima verranno interamente ridistribuiti tra i vincitori!